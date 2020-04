Morata: "Tenemos un GPS para entrenar y los técnicos saben qué hacemos"

El delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, desveló que los futbolistas de la primera plantilla rojiblanca cuentan cada uno con un dispositivo GPS con el que los preparadores físicos pueden ver su actividad de cada día, según explicó en una charla por videoconferencia con un juvenil rojiblanco.



"A nosotros nos han dado un GPS para entrenar y que ellos puedan ver lo que hacemos en casa", explica Morata en una charla con el delantero de las divisione inferiores, Brayan de la Cruz, publicada por el club este lunes, en la que el joven jugador le explica que ellos se graban haciendo los ejercicios propuestos con el móvil.

En esta charla entre delanteros, Morata transmite al joven jugador rojiblanco que "hay que aguantar" durante estas semanas de confinamiento por la pandemia de coronavirus. "Seguro que tienes unas ganas increíbles de volver a jugar, como yo", admitió el '9' del primer equipo rojiblanco.



Preguntado por cómo es su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone, Morata explicó que es "muy exigente" a la hora de los entrenamientos, pero luego es cercano en el aspecto personal. "Puedes hablar con él de cualquier tema que no tenga nada que ver con el fútbol, si tienes cualquier problema, preocupación, duda... Vive los entrenamientos como se le ve en los partidos, pero luego nos ayuda mucho y es una gran persona", añadió.

Morata aconsejó al juvenil rojiblanco que "juegue en equipo" y que sea "una buena persona con compañeros y rivales", en una conversación en la que también hizo autocrítica. "Hay veces que uno no se da cuenta de las cosas que hace y se equivoca, como me ha pasado a mí alguna vez, pero lo importante es respetar, divertirte y que vayas a por tus sueños, si los tienes claros. Yo me alegraré mucho si el día de mañana te veo en el primer equipo o en cualquier otro equipo", añadió el punta madrileño.



El ariete internacional español aprovechó el vídeo para declarar su adhesión a la campaña 'Lo damos todo', con la que se recaudan fondos a beneficio de la lucha contra el COVID-19 de la Cruz Roja.