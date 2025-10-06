Actualizado:
Morelos enciende las alarmas en Nacional: noticia clave sobre su futuro
Alfredo Morelos se perfila como una de las principales 'novelas' en el mercado de fichajes de Nacional.
Alfredo Morelos tiene mucho por resolver sobre su continuidad en Atlético Nacional. El presente está marcado por su compromiso y liderazgo dentro del plantel, pero su futuro a mediano plazo genera incertidumbre en el entorno verdolaga.
El delantero cordobés, de 29 años, se encuentra a préstamo hasta diciembre de 2025 procedente del Santos FC de Brasil, club con el que mantiene vínculo contractual hasta finales de 2026. Por esa razón, la posibilidad de su continuidad en Medellín más allá del próximo año dependerá de una compleja negociación entre los clubes y, sobre todo, de la voluntad del propio jugador.
Desde su llegada al conjunto paisa, Morelos ha recuperado protagonismo y confianza, convirtiéndose en una de las piezas más determinantes en el frente de ataque. Su experiencia internacional, sumada a su capacidad para marcar goles decisivos, lo han convertido en uno de los referentes del proyecto deportivo de Atlético Nacional. Sin embargo, la situación contractual del atacante podría alterar los planes del club, que tendría que comprar su pase al Santos si desea retenerlo más allá del vencimiento de su préstamo.
El principal obstáculo radica en el valor actual del jugador, tasado en aproximadamente dos millones de euros, cifra que podría aumentar si mantiene su rendimiento y protagonismo en el fútbol colombiano. En medio de las limitaciones económicas que atraviesan varios equipos del país, el desembolso de una suma de esa magnitud no sería tarea sencilla para la dirigencia verdolaga, que busca equilibrar las finanzas sin dejar de apostar por un plantel competitivo.
No obstante, una luz de esperanza se asoma en el panorama. Según la periodista Pilar Velásquez, Alfredo Morelos estaría analizando la posibilidad de no renovar su contrato con Santos y así forzar su continuidad en Nacional de cara a 2026. Esta movida, que podría calificarse como una jugada estratégica, permitiría al atacante negociar directamente con el club antioqueño en caso de quedar libre o con un vínculo más flexible, facilitando su permanencia en Medellín.
La decisión final dependerá, en gran medida, de las conversaciones que el delantero mantenga con el equipo brasileño y del proyecto que Nacional le ofrezca para el futuro. La directiva verdolaga considera a Morelos como una figura clave para consolidar el proceso deportivo del próximo año, tanto por su aporte en el campo como por su liderazgo en el vestuario.
Por ahora, el entorno del futbolista mantiene silencio, mientras el atacante se concentra en seguir marcando diferencias en el campeonato local y en los torneos internacionales donde el club paisa tenga participación.
Lo cierto es que el mercado de fichajes del próximo año podría tener en Alfredo Morelos a uno de sus protagonistas, con un escenario abierto entre su regreso al Santos, la compra definitiva por parte de Atlético Nacional, o incluso una negociación que le permita quedarse en Colombia sin que el conjunto verde tenga que desembolsar una fortuna.
