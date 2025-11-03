Morelos fue contundente y reveló detalles sobre su renovación con Nacional

Alfredo Morelos decidió romper el silencio y contar detalles inéditos sobre las conversaciones que mantiene con la dirigencia de Atlético Nacional para extender su contrato. El atacante, pieza clave en la reciente goleada 4-1 ante América de Cali por la Copa BetPlay, atraviesa un momento brillante que lo vuelve indispensable para el cuadro antioqueño.

El futbolista cordobés, quien fue figura en la semifinal frente al elenco escarlata, habló con franqueza sobre su situación actual. “Estamos en charlas, toca hablar con el presi (Sebastián Arango) y con Gustavo Fermani”, confesó el delantero, dejando entrever que su deseo es permanecer en el club. Las declaraciones del goleador han traído calma a una afición que lo ve como el emblema del ataque verde.

Sin embargo, no todo es tan sencillo como parece. El artillero reconoció que existe un obstáculo logístico que ha retrasado el proceso: “Se me hace muy difícil hablar con él porque está en España”, explicó, refiriéndose a su representante. Esta distancia, más que una traba definitiva, ha sido un factor que dilata los tiempos de la negociación, aunque Morelos se mostró confiado en que la situación se resolverá pronto.

A pesar de este inconveniente, el delantero mantiene la serenidad. “Tenemos tiempo todavía. Las ganas están. Mi familia está feliz, yo estoy feliz. Lo más importante es que hay motivación”, aseguró. Con esa frase, el atacante envió un mensaje contundente: su prioridad es continuar defendiendo los colores verdolagas y seguir aportando goles a un equipo que lo respalda plenamente.

El contexto deportivo también juega a su favor. Nacional vive un gran presente en la Liga BetPlay, se encuentra en los primeros lugares y ha mostrado una versión sólida bajo la dirección deportiva de Gustavo Fermani. En ese escenario, retener a su máximo referente ofensivo se ha convertido en un asunto estratégico para la institución, no solo por lo que representa en el campo, sino por el impacto que tiene en la hinchada y en el camerino.

Para el delantero, seguir en Medellín no solo significa estabilidad personal, sino también la oportunidad de reencontrarse con su mejor nivel competitivo. Tras varios años en el fútbol europeo, el atacante busca continuidad y protagonismo, condiciones que ha encontrado nuevamente en el conjunto paisa. Además, no descarta que una buena temporada le permita abrir la puerta a nuevas convocatorias internacionales.

En las próximas semanas se espera que las conversaciones avancen con mayor fluidez. Tanto el jugador como la directiva son conscientes de la importancia de llegar a un acuerdo antes de que finalice el año. Por ahora, el goleador prefiere concentrarse en los compromisos decisivos del torneo y en seguir sumando alegrías con la camiseta verde.

El mensaje final es claro: Alfredo Morelos quiere quedarse, su entorno está cómodo en la ciudad y la institución desea mantenerlo como uno de sus pilares. Solo resta que los aspectos administrativos encuentren solución para sellar un acuerdo que beneficiaría a ambas partes. Si todo se concreta, Atlético Nacional no solo asegurará a su artillero estrella, sino también una pieza clave para seguir soñando con títulos y estabilidad.