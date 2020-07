Morelos se destaca con Rangers durante la pretemporada del equipo

Aunque se especuló y se especula mucho respecto a la posible transferencia de Alfredo Morelos, el delantero parece enfocado en su reto actual y brilla con Rangers, mientras el equipo escocés sigue realizando su pretemporada, la cual ahora se desarrollará en Francia, luego de una serie de prácticas realizadas en la sede y un partido de entrenamiento contra un combinado local en el que el colombiano anotó.

Le puede interesar: Padrastro de James explicó la reacción del futbolista contra Zidane y Real Madrid

El futbolista colombiano, con algunos llamados a la Selección Colombia en el último tiempo, tuvo una buena temporada y aunque tuvo algunos malos entendidos con su entrenador, no marcó la misma cantidad de anotaciones que la temporada pasada y vio cómo Celtic volvió a coronarse, lo cierto es que el nacido en Cereté sigue demostrando todas sus cualidades y, además de anotar el gol de la victoria de su club en el amistoso, brilló con un golazo en uno de los entrenamientos finales.

Para la continuidad de la carrera de Morelos se mencionaron muchas alternativas y equipos de gran trayectoria, incluyendo Napoli, Atlético de Madrid, Newcastle y algunos más, sin embargo, ninguna de estas negociaciones se ha hecho oficial y el futbolista sigue concentrado con su equipo, cumpliendo con lo que quiere Steven Gerrard de él y demostrando que si no se va, tiene mucho que aportarle a una institución que quiere volver a brillar en el fútbol local.

Lea también: Sorpresa en Boca: Óscar Córdoba recomendó otro joven arquero colombiano

Vale la pena recordar que la liga de Escocia se suspendió a causa de la pandemia y que cuando esto sucedió el futbolista colombiano, quien no había tenido un buen inicio de 2020, llevaba 12 tantos. Tras esta suspensión el título fue para Celtic y Rangers tuvo que conformarse con un nuevo segundo lugar que no lo dejó nada satisfecho.

Así fue el golazo de Morelos en la práctica.

💥 New training video this evening on @RangersTV.



👉 Subscribe To RTV: https://t.co/t1IRcqTluP pic.twitter.com/M85gQcEebB