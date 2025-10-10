Morelos se la juega por seguir en Nacional: decisión clave sobre su futuro

Alfredo Morelos atraviesa uno de los momentos más estables de su carrera desde su regreso al fútbol colombiano. Luego de varios años en el exterior, el atacante ha encontrado en Atlético Nacional un entorno ideal para reencontrarse con su mejor versión y recuperar el protagonismo que alguna vez lo llevó a brillar en Europa. Su rendimiento, su vínculo con la hinchada y, sobre todo, su deseo de seguir vistiendo la camiseta verdolaga han sido temas recurrentes en los últimos días.

En medio de rumores y versiones cruzadas, el atacante decidió despejar las dudas sobre su futuro. “La motivación y las ganas están”, afirmó recientemente, dejando claro que su intención es prolongar su estadía en el conjunto paisa. El futbolista también confesó que ha conversado con su empresario y con la directiva para explorar una extensión de su contrato, que finaliza en diciembre de este año. “Donde mi familia es feliz, yo soy feliz”, agregó, en alusión al apoyo y la estabilidad que ha encontrado en la ciudad.

El vínculo actual entre el jugador y Nacional es un préstamo procedente del Santos de Brasil. Esto obliga a ambas instituciones a sentarse a negociar si desean ampliar la cesión o pactar un traspaso definitivo. Sin embargo, la voluntad del artillero parece firme: quiere seguir siendo parte del proyecto deportivo que lidera el equipo antioqueño.

Aunque el futbolista ha sido transparente con su deseo, su situación no depende exclusivamente de él. El delantero tiene contrato con Santos hasta finales de 2026, lo que complica las gestiones. El club brasileño no estaría dispuesto a dejarlo ir fácilmente y podría exigir alrededor de dos millones de euros por su ficha, una cifra elevada para los estándares del fútbol colombiano.

Algunos medios también han insinuado que el delantero podría optar por no renovar con el equipo paulista, lo que le permitiría negociar como agente libre más adelante. Esta posibilidad, aunque arriesgada, podría darle mayor control sobre su futuro y abrir la puerta a un acuerdo más flexible con Nacional.

Desde su regreso, Morelos ha demostrado que su olfato goleador sigue intacto. Con la camiseta verdolaga acumula 28 goles y 13 asistencias, números que lo ubican entre los jugadores más determinantes del plantel. Su peso en el vestuario, su experiencia internacional y su liderazgo en los momentos clave lo han convertido en una figura indispensable.

Además del rendimiento dentro del campo, el atacante ha sabido ganarse el cariño de la hinchada. Ese respaldo emocional, sumado al ambiente familiar y a la confianza del cuerpo técnico, lo motivan a continuar su historia en Medellín.

Por ahora, las cartas están sobre la mesa. Las opciones incluyen una nueva cesión, una compra definitiva o incluso la liberación anticipada de su contrato con Santos. Todo dependerá de las negociaciones y de la disposición económica del club paisa.

Mientras tanto, el goleador prefiere concentrarse en lo deportivo. Desde el entorno de Nacional aseguran que su enfoque está en ayudar al equipo a conseguir títulos, sin distraerse con el mercado. Si las conversaciones avanzan positivamente, el hincha verdolaga podrá seguir coreando su nombre por mucho más tiempo.

La historia entre Morelos y Nacional todavía tiene capítulos por escribir, y todo indica que el delantero hará lo posible por prolongar una relación que hoy se siente tan natural como efectiva.