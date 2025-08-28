Mourinho busca a joya de Ecuador: preparan oferta para ganarle a tres equipos

Con los niveles demostrados por la selección de Ecuador, sumado a los resultados de clubes ecuatorianos en competencias internacionales, el balompié de dicho país ha tomado mucho protagonismo. De hecho, una de las grandes figuras del combinado nacional que hace parte de la nueva generación es Jeremy Sarmiento. Se espera que en estos días en los que el mercado está abierto, salga del Brighton.

Jeremy Sarmiento no contó con la mejor suerte en el Brighton y se probó en otros equipos de Inglaterra firmando con el Ipswich Town, West Bromwich y Burnley donde tampoco tuvo cabida. Ante esto, el ecuatoriano espera definir su futuro con una salida de las ‘Gaviotas’ y su futuro estaría afuera de la Premier League.

Fenerbahce y Bologna se han interesado en el volante ecuatoriano, pero todo parece indicar que su futuro tampoco estaría en Turquía. José Mourinho, quien hace unos días se quejó de los pocos fichajes que ha hecho el club turco y que por eso les costó la clasificación para la Champions League, ve con buenos ojos fichar a Jeremy Sarmiento procedente de la Premier League.

Sin embargo, según Gianluca Di Marzio, el internacional futbolista de Ecuador cambiará de aires y no sería dirigido por José Mourinho, puesto que se sumó el Cremonese de la Serie A de Italia al fichaje de Jeremy. Por ahora no hay nada escrito en su próximo paso, pero las ofertas no dejan de lloverle.

¿CUÁL FUE LA DECISIÓN DEL BRIGHTON CON JEREMY SARMIENTO?

Sí o sí, Jeremy Sarmiento tendrá que buscar nuevos aires después de que el Brighton le hiciera saber que no va a contar con él para afrontar esta temporada que ya inició con empate y derrota para las ‘Gaviotas’. Italia y Turquía han puesto sus ojos en el futuro del volante.

La decisión de no tenerlo en cuenta impacta justo en la misma temporada del Mundial de 2026 en donde Jeremy espera convencer a Sebastián Beccacece para tener un lugar definitivo en la lista de mundialistas en Estados Unidos, Canadá y México.

Fenerbahce, Bologna y ahora Cremonese pelean para poder asegurar al ecuatoriano que deberá definir su futuro en próximas horas antes del cierre del mercado de fichajes el 2 de septiembre.

¿HABRÁ NUEVA OFERTA DEL FENERBAHCE?

Aunque la posibilidad del Cremonese acabaría con la posibilidad de que juegue en el Fenerbahce dirigido por José Mourinho, apareció una nueva información que sentencia que los turcos enviaron una nueva oferta para ganar la pelea contra el Bologna y el Cremonese que ya sumó sus tres primeros untos en la Serie A superando al Milan.

De acuerdo con BolaVIP Ecuador, la oferta del Fenerbahce consta de 4 millones de dólares sobre la mesa para firmar al volante. José Mourinho pide fichajes y Jeremy Sarmiento podría ser el siguiente en llegar.