Mourinho confesó su objetivo con Richard Ríos: "quiero protegerlo al máximo"

El técnico del Benfica, José Mourinho, afirmó este jueves que quieren "ayudar mucho" al centrocampista colombiano Richard Ríos para que los aficionados puedan ver "lo buen jugador que es.



"Veo motivos para ayudarlo mucho, para intentar sacar lo mejor de él, para no pedirle cosas que le cuesten", dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de este viernes contra el Gil Vicente por la Liga de Portugal 2025-2026.



"Veo razones para analizarlo mucho, estar muy cerca de él, para protegerlo al máximo -agregó-, y al mismo tiempo intentar que muestre lo bueno que tiene y que oculte lo menos bueno".

Lea también: DT de Cruz Azul aumenta las dudas sobre Mier: "Ha cometido algunos errores”