Mourinho despedido de Fenerbahce: llegada de Durán aumentó la crisis

El viernes 29 de agosto de 2025, el Fenerbahçe anunció de manera oficial la finalización del contrato con José Mourinho, una decisión tomada de común acuerdo tras la eliminación del equipo en la fase previa de la Champions League ante el Benfica, en donde terminaron cayendo por la mínima diferencia en Portugal.

El experimentado estratega portugués había sido confirmado hace un poco más del año, justo en junio de 2024, con la promesa de llevar al club a su primer título de la Süper Lig desde 2014 y restablecer su presencia en la máxima competición continental. Sin embargo el buen momento duró poco en Turquía y a nivel internacional tampoco se cumplieron con los objetivos que se tenían.

Mourinho deja de ser técnico de Fenerbahce y Durán podría ser protagonista

Durante su temporada y algunos meses en el cargo, Mourinho dirigió un total de 62 partidos, registrando 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, lo que representa un rendimiento relativamente sólido en números. Aun así, Fenerbahçe continuó sin trofeos, no logró superar al Galatasaray en la liga, cayó en cuartos de la Copa de Turquía y en octavos de la Europa League, ante el Rangers.

Mourinho, siempre fue claro con el club y no dudó en expresar sus críticas al club y al respectivo contexto que lo rodeaba, habiendo cuestionado principalmente la falta de fichajes y no quedando contento con los que se hicieron, tal como es el caso de Jhon Durán, de quien habló en un par de ocasiones por el nivel de compromiso y deportivo.