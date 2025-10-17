Cargando contenido

Richard Ríos (futbolista) y José Mourinho (entrenador)
Richard Ríos y José Mourinho en Benfica
AFP
Fútbol
Mourinho explicó la ausencia de Richard Ríos en el último partido del Benfica

El colombiano no jugó en el partido de su equipo después del parón FIFA.

La ausencia de Richard Ríos en el partido del Benfica frente a Chaves llamó la atención de muchos hinchas. El colombiano venía siendo habitual en las convocatorias y se esperaba verlo en acción, pero finalmente José Mourinho decidió dejarlo fuera del encuentro.

El técnico portugués habló sin rodeos sobre los motivos y aclaró la situación del mediocampista.

Mourinho fue claro sobre Ríos

En rueda de prensa, Mourinho confirmó que Richard Ríos no fue tenido en cuenta por una razón principal: llegó muy justo de tiempo tras la fecha FIFA con la Selección Colombia. El entrenador explicó que el jugador no alcanzó a entrenar con el grupo los días previos al partido, por lo que prefirió no arriesgarlo.

Además, el técnico mencionó que Ríos necesita volver a tomar ritmo y adaptarse mejor a las tareas tácticas del equipo. Aunque no hubo ningún problema disciplinario, Mourinho fue tajante al decir que “no está listo para competir al 100%” y que su prioridad es tener a todos los jugadores en plenitud física y mental antes de usarlos.

Lo que viene para el colombiano

La decisión no significa que Ríos haya perdido espacio en el Benfica. Mourinho dejó abierta la puerta para que el mediocampista regrese al once en los próximos compromisos, siempre que recupere su mejor nivel. El colombiano, que ha tenido buenos momentos desde su llegada al club, buscará convencer al técnico en los próximos entrenamientos para volver a ser protagonista.

