Mourinho explicó la ausencia de Richard Ríos en el último partido del Benfica

Mourinho fue claro sobre Ríos

En rueda de prensa, Mourinho confirmó que Richard Ríos no fue tenido en cuenta por una razón principal: llegó muy justo de tiempo tras la fecha FIFA con la Selección Colombia. El entrenador explicó que el jugador no alcanzó a entrenar con el grupo los días previos al partido, por lo que prefirió no arriesgarlo.

Además, el técnico mencionó que Ríos necesita volver a tomar ritmo y adaptarse mejor a las tareas tácticas del equipo. Aunque no hubo ningún problema disciplinario, Mourinho fue tajante al decir que “no está listo para competir al 100%” y que su prioridad es tener a todos los jugadores en plenitud física y mental antes de usarlos.