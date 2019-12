Mourinho habló del futuro de una de sus máximas figuras

A pocos días del fin de año y de la apertura de un nuevo mercado de pases en Europa, los rumores siguen en aumento y uno de los jugadores involucrados es el danés Christian Eriksen, futbolista perteneciente a Tottenham, pero que podría marcharse para la segunda parte de la temporada, teniendo en cuenta que su contrato se vence a mediados de 2020, que no aceptó la renovación y que el club no está dispuesto a perder dinero con su transferencia.

Eriksen no ha tenido continuidad durante el último año por el esquema de juego de los 'spurs', motivo por el que ha manifestado su deseo de partir de la institución con ganas de tener más trascendencia en otro equipo, sin embargo, Tottenham no parece dispuesto a dejarlo ir tan fácil, por lo que buscaron una fallida renovación a su contrato e intentaron darle gusto en algunas de las peticiones que exigía.

Partiendo de esto y con la latente posibilidad de que se vaya del club, Mourinho se refirió al caso del futbolista y aunque no dio muchas señales, sí dejó ver que el jugador ya tendría definido su futuro: "Sobre su futuro yo soy uno de los pocos que lo conoce. Lo digo porque nuestra comunicación es buena y completamente honesta, además confiamos el uno en el otro. Sin embargo, lo único que puedo comentar al respecto es que no soy el encargado de hablar sobre eso, pues tiene que ser él quien se refiera al tema, no yo".

Por último el portugués puntualizó sobre el futbolista y su actuación en la fecha de 'Boxing Day': "Lo que yo creo es que él quiere ayudarnos, por eso es que cuando estoy en problemas y necesito un jugador con sus cualidades, lo pongo a él. Este jueves él fue importante, Harry (Keane) tenía tarjeta amarilla y necesitamos frescura, buena visión de juego y buenos pases, en lo que él fue importante para nosotros".