Mourinho le da la espalda a Durán: críticas tras eliminación en Champions
El entrenador portugués habló duramente sobre el rendimiento del colombiano ante Benfica.
José Mourinho no dudó en evaluar públicamente el desempeño de Jhon Jader Durán luego del partido de Champions League ante Benfica. El experimentado técnico portugués hizo un análisis directo y sin filtros, encendiendo el debate sobre el presente del delantero colombiano.
Desde la sala de prensa, Mourinho lanzó un mensaje contundente sobre el cafetero: “Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos”. Esta afirmación dejó en evidencia que el atacante no atraviesa su mejor momento y que, para el estratega, su rendimiento dista de lo esperado. La crítica no pasó desapercibida en Turquía ni en el país, donde el jugador es seguido de cerca por su presente en la Selección Colombia.
La comparación con otros futbolistas del plantel también fue tema de conversación. Mourinho resaltó: “Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”, dejando claro que la competencia interna es fuerte.
Sin embargo, también aprovechó para elogiar jugadores del Benfica, donde resaltó a Richard Ríos: “Jugadores como Ríos y Barrenechea están a un nivel superior en cuanto a fuerza física que jugadores como Fred”. Estas palabras demuestran que el técnico valora el estado físico y compromiso como aspectos fundamentales.
La temporada de Durán ha sido irregular. Tras un paso sin brillo por el Al Nassr y con recuerdos de un arranque prometedor en Aston Villa, su llegada a Estambul pintaba para relanzar su carrera. No obstante, las cifras recientes preocupan: en el duelo ante Benfica solo disputó 26 minutos, tocó la pelota tres veces y completó únicamente dos pases. Como si fuera poco, salió del campo con molestias en la espinilla derecha, aumentando la incertidumbre sobre su estado físico.
No es la primera llamada de atención hacia el atacante colombiano. Días atrás, Murat Aşık, dirigente del club, también expresó su inconformidad por la actitud y nivel mostrado por el jugador. Estas críticas internas dejan ver que el problema no es aislado y que la presión por mejorar es cada vez más fuerte.
El futuro de Durán se torna incierto. Con las eliminatorias sudamericanas a la vuelta de la esquina, su presencia en la convocatoria de Colombia está en duda. Su capacidad para recuperarse física y mentalmente será clave en las próximas semanas.
Las palabras de Mourinho no solo fueron una advertencia, sino una radiografía clara del momento de Durán. El portugués dejó claro que en su equipo solo hay espacio para quienes estén en el máximo nivel competitivo. Si el delantero quiere brillar de nuevo, deberá trabajar más que nunca.
