Mourinho le da la espalda a Durán: críticas tras eliminación en Champions

Mourinho cuestionó a Durán, pero llenó de elogios a Richard Ríos

La comparación con otros futbolistas del plantel también fue tema de conversación. Mourinho resaltó: “Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”, dejando claro que la competencia interna es fuerte.

Sin embargo, también aprovechó para elogiar jugadores del Benfica, donde resaltó a Richard Ríos: “Jugadores como Ríos y Barrenechea están a un nivel superior en cuanto a fuerza física que jugadores como Fred”. Estas palabras demuestran que el técnico valora el estado físico y compromiso como aspectos fundamentales.

La temporada de Durán ha sido irregular. Tras un paso sin brillo por el Al Nassr y con recuerdos de un arranque prometedor en Aston Villa, su llegada a Estambul pintaba para relanzar su carrera. No obstante, las cifras recientes preocupan: en el duelo ante Benfica solo disputó 26 minutos, tocó la pelota tres veces y completó únicamente dos pases. Como si fuera poco, salió del campo con molestias en la espinilla derecha, aumentando la incertidumbre sobre su estado físico.

No es la primera llamada de atención hacia el atacante colombiano. Días atrás, Murat Aşık, dirigente del club, también expresó su inconformidad por la actitud y nivel mostrado por el jugador. Estas críticas internas dejan ver que el problema no es aislado y que la presión por mejorar es cada vez más fuerte.