Mourinho lucha por la Conference League, para conseguir el trofeo europeo que le falta

Los equipos han entrado al juego: la Europa Conference League, el torneo estrenado esta temporada, poco conocido e incluso criticado por algunos, parece haber encontrado su lugar en el fútbol europeo cuando se acercan la recta final, con los cuatro semifinalistas decididos a levantar el trofeo.

"Debo ser sincero, no sé que es esta competición", dijo Brendan Rodgers, entrenador del Leicester, después de ser relegado de la Europa League a la Conference League.

Esta 'pequeña' copa europea, nacida 22 años después de la desaparición de la Recopa de Europa, ha crecido rápidamente, al punto de seducir a los semifinalistas: "Ahora que estamos en esta competición queremos ganarla y daremos todo para conseguirlo", anunció Rodgers.

Jorge Sampaoli, entrenador del Olympique de Marsella, que también está en semifinales, fue igual de claro: no hay que tomar esta nueva prueba a la ligera con una afición ansiosa de títulos desde hace una década.

"No elegimos las competiciones que queremos ganar. Este club, esta ciudad y esta gente necesita ganar algo", avisó el argentino en diciembre.

A medida que ha ido avanzando de ronda, el Marsella ha mostrado que su interés era el título, cuya final se disputara el 25 de mayo en Tirana, para hacer honor a su lema de ser "por siempre los primeros", acuñado después de convertirse en el primer equipo francés en ganar la Champions League en 1993.

José Mourinho sabe bien lo que es ganar títulos europeos: el portugués cuenta en su palmarés con dos Ligas de Campeones (2004 con el Oporto, 2010 con el Inter de Milán), dos Europa League (2003 con el Oporto y 2017 con el Manchester United) y durante sus años como asistente en el banquillo del Barcelona, la Recopa de 2017, tal y como recordó en rueda de prensa.

Actualmente entrenador de la Roma, al técnico portugués no le importaría convertirse en el primero en ganar este nuevo trofeo para completar su colección: "Me gustaría ganar, sí, pero ser el único en acumular las cuatro no es un objetivo", esquivó Mourinho.

