Para nadie es un secreto que José Mourinho es uno de los entrenadores más importantes que ha tenido la historia del fútbol, pues en su palmarés ya suma más de 21 títulos nacionales 5 internacionales, entre los que están las dos Champions alcanzadas con Porto e Inter de Milán.

Precisamente en ese último equipo tuvo la oportunidad de tener en la plantilla a un colombiano que fue muy importante para la historia del país, y a quien hasta el último momento, Mourinho admiró por su profesionalismo y trayectoria.

Se trata de Iván Ramiro Córdoba, quien vistió la camiseta del Inter desde 1999 hasta 2011 y fue uno de los jugadores referentes en dicho club, tanto que en su momento Mourinho defendió para que se quedara y no se fuera a jugar a ningún otro equipo, así lo hizo saber el colombiano en una entrevista con Soho.

"En 2010, antes de ganar todo. Casi no jugaba. Mancini había llegado al Manchester City y me llamó, que me quería allá. Hablé con el presidente de Inter y le conté. Él me dijo: 'Iván, si fuera por mí te dejo ir, pero Mourinho me liquida, él tiene buen concepto de vos, dice que eres un gran profesional, que sos un ejemplo. Te pido que te quedes'".

Con esa declaración Córdoba no dejó ocultar la admiración del técnico de 59 años que actualmente tiene la batuta del AS Roma y suena para ser el estratega de la Selección de Portugal.