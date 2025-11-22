Mourinho pone como ejemplo a Richard Ríos: “No es negociable”

Ganando por las alturas fue como se dio el primer gol de Richard Ríos con el Benfica en medio de una temporada que no arrancó de la mejor forma para el colombiano a nivel individual y menos grupalmente en la UEFA Champions League en donde están en el sótano de la tabla de posiciones.

Afortunadamente para el ex Palmeiras, siempre ha tenido la confianza del Benfica, de compañeros y de un José Mourinho que se ha mantenido con la ambición de recuperar el mejor nivel del hombre de la Selección Colombia. De hecho, poco a poco ha venido cumpliendo con ese deseo.

Dio su primera asistencia con una jugada de espacio reducido y también logró dejar su sello con un gol aprovechando su altura para romper el arco del Atlético Clube de Portugal en la Taça de Portugal clasificando para los octavos de final de la competencia.

En la rueda de prensa, José Mourinho se desenvolvió en elogios para Richard Ríos, y destacó una cualidad del colombiano que todo jugador profesional debería seguir. Además, sentenció que, desde que llegó a la dirección técnica del Benfica, el nivel del mediocentro ha sido importante.

"HAY UNA BASE QUE CON ÉL PARECE QUE NO ES NEGOCIABLE”, JOSÉ MOURINHO SOBRE RICHARD RÍOS

En la conferencia después del partido, José Mourinho puso como ejemplo la entrega y el nivel importante que está teniendo Richard Ríos en el primer año en el balompié portugués. Poco a poco ha venido mejorando su papel en la cancha y, además, afirmó que está cumpliendo con una labor táctica.

Mourinho aseveró que, “creo que siempre tiene impacto en el equipo, incluso cuando no hace las cosas que la gente espera que haga, o cuando no alcanza el nivel de calidad que la gente espera que alcance. Pero hay una base que con él parece que no es negociable, que es la base de la entrega, de la fisicidad, del área del campo que ocupa, en la presión, en la transición, ya sea ofensiva o defensiva”.

También reconoció que, pese a las críticas, desde que está en el banquillo dirigiendo a Richard Ríos, ha tenido un nivel positivo dentro de la institución, “creo que siempre ha estado a la altura, incluso con algunos errores en la construcción, incluso con algunos errores aquí y allá en los espacios cortos, le falta esa finura... no es por adular a mi presidente, pero no vamos a comparar a Ríos con Rui Costa, solo por poner un ejemplo, pero nos aporta mucho. Si marcar un gol le da alegría, le da más confianza, estupendo. Pero Ríos, para mí, desde que llegué, es un jugador muy importante”.

LA DEUDA QUE TIENE PENDIENTE RICHARD RÍOS CON EL BENFICA

Ya dio su primera asistencia en el fútbol de Portugal y también celebró el viernes 21 de noviembre su primer gol ganando desde las alturas y con un cabezazo para vencer al Atlético Clube de Portugal. Lo que le hace falta es poder ganar un partido en la UEFA Champions League.

De cuatro partidos disputados hasta ahora, no han podido sumar unidades y han quedado en el sótano de la tabla de posiciones. Tuvo para ganar el juego inicial frente al Qarabag con una victoria de 2-0, pero el elenco de Azerbaiyán remontó con un 2-3.

Richard Ríos también sufrió de más en el juego frente al Chelsea por un gol en contra. Aunque ha tenido buenas presentaciones en la Liga de Campeones, ha quedado a deber con la necesidad de reaccionar y encontrar victorias. Se enfrentarán en condición de visitante frente al Ajax en un duelo de coleros.

Quien pierda podría estar prácticamente eliminado de los octavos de final de manera directa cuando quedan en estos momentos, 15 puntos por disputar. Por ahora, Benfica está a nueve unidades del Liverpool que es octavo y a cuatro del Napoli que está en la casilla 24 que también permitirá jugar los Play-Offs de la siguiente fase.