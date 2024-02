Mourinho recalaría en una liga desconocida para salvar la crisis: está en la vitrina

Acabó una nueva experiencia de José Mourinho en Italia, que no terminó de la mejor manera. El luso se conectó inmediatamente con los aficionados de la Roma, club al que lo sacó campeón de la novedosa Uefa Europa Conference League, pero eso no fue suficiente para convencer a los directivos en una temporada que no inició de la mejor manera.

Cuando la Roma decidió cesar a José Mourinho como estratega, el club estaba a cinco puntos de competencias europeas en la novena casilla. No era tanta la diferencia de unidades, sí de posiciones. Tras su salida, el nombre del luso ha estado ligado al fútbol de Arabia Saudita, de España con el Barcelona, y en la Premier, pues el mismo entrenador afirmó que tenía una deuda pendiente en el Manchester United.

Por ahora, son solo rumores a falta de que se concrete algo en su futuro. Sin embargo, en los últimos días, la prensa de Alemania informó que el Bayern Múnich estaría detrás del ex Real Madrid. Los bávaros cayeron goleados en un partido directo por el liderato contra el Leverkusen, y en ese momento, empezó a sonar que Thomas Tuchel podría salir.

Los directivos arroparon a Thomas Tuchel y cerraron puertas de salida, por lo menos en esta temporada que resta. El diario alemán, BILD, desveló que puede ser una posibilidad real su vinculación al histórico club de Alemania. La necesidad sería enderezar el camino tras la difícil campaña en la Bundesliga peleando contra el Bayer Leverkusen. Este mismo medio, afirma que ya estaría aprendiendo alemán.

Esa dura caída contra el Bayer Leverkusen colmó los ánimos de los aficionados del Bayern que piden hasta la salida de Thomas Tuchel. Para José Mourinho, Alemania sería un nuevo destino en su trayectoria como entrenador, pues nunca ha dirigido en suelo teutón.