Mourinho reconoce a Ríos y agradece que la hinchada también lo haga

Mourinho, lleno de elogios para el colombiano

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Mourinho valoró la entrega y el aporte del jugador antioqueño, resaltando además el reconocimiento que recibió por parte de los hinchas.

“Creo que es agradable para los jugadores, ellos necesitan sentir esa sensación, la gente sabe que jugaron un buen partido. Richard Ríos entró bien, esa empatía no egoísta, es nuestro objetivo”, comentó el entrenador portugués.

El técnico agregó que se alegra por el momento que vive el mediocampista:

“Es demasiado satisfactorio para un jugador llegar a una liga nueva y ser importante en el partido, qué bien que Richard celebre en el estadio, para recibir el calor de la gente”, añadió.

Ríos empieza a ganarse el cariño de la afición

Aunque su inicio en el fútbol portugués estuvo marcado por algunas críticas, Ríos parece haber encontrado su lugar dentro del equipo. En total, ha disputado 18 partidos con el Benfica desde su llegada y registró su primera asistencia en la Copa frente a Tondela.

La confianza de Mourinho ha sido clave para su crecimiento y el entrenador sigue apostando por él como una de las alternativas principales en el mediocampo.

