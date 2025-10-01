Mourinho salió en defensa de Richard Ríos: decisión tras autogol contra Chelsea

Richard Ríos podría tener un giro inesperado en Benfica, tras su infortunado autogol frente al Chelsea en la Champions League. El tropiezo, lejos de convertirse en una condena, abrió la puerta para que José Mourinho ofreciera un análisis profundo sobre las características del colombiano.

Durante los primeros compases del partido, el centrocampista tuvo la mala fortuna de enviar la pelota dentro de su propia portería. El hecho marcó la derrota del conjunto portugués en Stamford Bridge, pero el técnico luso sorprendió a todos al no centrar la atención únicamente en el fallo. En cambio, decidió explicar qué aspectos deben potenciarse para que el colombiano muestre su mejor versión en un escenario tan exigente como el europeo.

Con la experiencia que lo caracteriza, Mourinho expresó: “Empiezo a comprender al propio Ríos, incluso tiene la mala suerte de jugar de portero cuando baja demasiado, pierde calidad en espacios reducidos. Necesita espacio para jugar”. De esta manera, el entrenador reveló que lo que parece un problema en realidad es una cuestión de ubicación y de confianza, más que de falta de talento.

Desde su llegada al banquillo del Benfica, Mourinho había señalado que protegería a Ríos de las críticas para darle margen de adaptación. El autogol, aunque doloroso, fue la excusa perfecta para reforzar esa postura y subrayar la importancia de darle libertad en la mitad del campo, lejos de las zonas de presión más intensa.

Según las cifras oficiales, Ríos acumula más de 110 pérdidas de balón en 14 partidos, un número que genera inquietud en el cuerpo técnico. Sin embargo, al mismo tiempo lidera al equipo en duelos defensivos ganados, con un total de 59. Estas estadísticas muestran a un jugador con un enorme despliegue físico y capacidad para recuperar, pero que aún debe aprender a administrar mejor la pelota en situaciones apretadas.

Un aspecto llamativo fue el mapa de calor registrado en ese compromiso de Champions, donde se evidenció que Ríos pisó con alta frecuencia el área rival. Esta presencia ofensiva, aunque valiosa, contrasta con la idea de Mourinho de mantenerlo más libre en espacios intermedios para aprovechar su visión de juego sin arriesgar en exceso.

Mourinho, con su acostumbrada franqueza, ya le trazó el camino: evitar encasillarse en zonas de riesgo, reducir las pérdidas y potenciar su capacidad de desplegarse con libertad. En una escuadra como el Benfica, cada detalle cuenta, y el respaldo del técnico podría marcar la diferencia.

El tiempo dirá si Richard Ríos logra consolidarse como una pieza clave en el engranaje del conjunto portugués. Lo que queda claro es que Mourinho no solo ve un error en un autogol, sino la oportunidad de moldear a un mediocampista con condiciones para brillar en la élite.