Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 06:52
Mourinho sería el nuevo técnico de una figura de Selección Colombia
El portugués viene de ser destituido de Fenerbahce de Turquía.
Hace apenas un par de semanas fue anunciada la salida de José Mourinho de Fenerbahce, pues el equipo turco no clasificó a la fase de liga de la UEFA Champions League, razón por la cual la dirigencia dio por finalizado su vínculo sin importar la indemnización que le debe abonar al entrenador.
Ahora, surgió la posibilidad de que el portugués asuma como entrenador de un equipo que cuenta con un futbolista de Selección Colombia: José Mourinho podría ser el nuevo técnico de Benfica de Portugal, donde milita Richard Ríos.
Casualmente el Benfica, que viene de eliminar a Fenerbahce en la fase previa de la Champions, cesó a su entrenador Bruno Lage y ahora ve en Mourinho a un técnico quien propone una idea de juego llamativa que podría cooperar para que las Águilas mejoren su desempeño.
¿Es viable la llegada de Mourinho a Benfica?
Aparentemente no habría problemas para la llegada de José Mourinho a Benfica en materia económica, pues el cuadro lisboeta es de los mejor posicionado financieramente en Portugal, y el DT estaría abierto a escuchar una oferta formal.
¿Cómo le fue a Mourinho como entrenador de Benfica?
De hecho, Mourinho tiene una deuda con Benfica debido a que este fue el club con el cual debutó como entrenador, pero en aquella temporada 2000-2001 apenas dirigió once partidos, de los que ganó seis, empató tres y perdió dos. No ganó títulos.
Ahora, el entrenador analizaría volver a Benfica en la que sería una operación rápida, pues el club necesita vincular a su nuevo DT cuanto antes, con el fin de mejorar su desempeño en Primeira Liga y Champions League.
Es pertinente recordar que Bruno Lage fue destituido de Benfica luego de perder ante Qarabag en el Estadio Da Luz por la primera fecha de la fase liga de Champions League (2-3). Ahora, el equipo en el que milita Richard Ríos espera anunciar cuanto antes a su remplazo.
Fuente
Antena 2