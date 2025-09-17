Mourinho sería el nuevo técnico de una figura de Selección Colombia

Hace apenas un par de semanas fue anunciada la salida de José Mourinho de Fenerbahce, pues el equipo turco no clasificó a la fase de liga de la UEFA Champions League, razón por la cual la dirigencia dio por finalizado su vínculo sin importar la indemnización que le debe abonar al entrenador.

Ahora, surgió la posibilidad de que el portugués asuma como entrenador de un equipo que cuenta con un futbolista de Selección Colombia: José Mourinho podría ser el nuevo técnico de Benfica de Portugal, donde milita Richard Ríos.

Casualmente el Benfica, que viene de eliminar a Fenerbahce en la fase previa de la Champions, cesó a su entrenador Bruno Lage y ahora ve en Mourinho a un técnico quien propone una idea de juego llamativa que podría cooperar para que las Águilas mejoren su desempeño.

¿Es viable la llegada de Mourinho a Benfica?

Aparentemente no habría problemas para la llegada de José Mourinho a Benfica en materia económica, pues el cuadro lisboeta es de los mejor posicionado financieramente en Portugal, y el DT estaría abierto a escuchar una oferta formal.