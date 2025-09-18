Mourinho tomó primera decisión con Richard Ríos tras llegar a Benfica

La llegada de José Mourinho al banquillo del Benfica ha encendido los focos del fútbol europeo. Tras su paso por clubes históricos como Real Madrid, Chelsea, Inter y Porto, el técnico portugués regresa a su país para asumir el mando de las águilas.

La directiva tomó la decisión de nombrarlo después de la destitución de Bruno Lage, quien perdió su puesto luego de la inesperada derrota ante Qarabag en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League, un resultado que sacudió la confianza de la afición.

“Mourinho vuelve al club con la intención de modernizar y revitalizar el proyecto”, señalaron fuentes cercanas a la entidad lisboeta. El contrato, vigente hasta 2027, también incluye cláusulas especiales que permitirían ajustar la relación al final de la temporada 2025-26 si ambas partes así lo acuerdan. Esta flexibilidad responde a la ambición del técnico por tener control sobre el rumbo del plantel.

El entrenador, que llega procedente del Fenerbahcé ya apuesta por algunos cambios en lo que será el modelo de manejo de la plantilla. Esta orientación implica rediseñar las funciones de varios futbolistas y adaptar las sesiones a un ritmo más intenso, con miras a recuperar protagonismo en torneos internacionales.

Dentro de esas modificaciones destaca un nombre que ilusiona a la hinchada colombiana: Richard Ríos. Mourinho ve en el mediocampista cafetero un potencial creativo que hasta ahora no se había explotado del todo. "La idea de Mou es utilizar a Ríos de una forma inteligente para convertirlo en un bastión de la mitad del campo”, comentaron analistas en Portugal.

El desafío para el técnico será equilibrar libertad y disciplina en su nuevo esquema. El propio Ríos se ha caracterizado por su despliegue físico y su buena lectura defensiva, pero ahora deberá combinar esas virtudes con un aporte ofensivo sostenido.

Mourinho pretende que sea un enlace entre medio campo y ataque, participe en transiciones rápidas y también intervenga en jugadas a balón parado, todo dentro de un sistema que exige precisión y compromiso colectivo.

Los hinchas del Benfica esperan que este viraje táctico marque un antes y un después en la temporada. El golpe anímico por la caída ante Qarabag obliga a reaccionar y la figura de Mourinho aparece como un revulsivo capaz de motivar a la plantilla.

Si Richard Ríos logra consolidarse como ese “bastión de la mitad del campo” que imagina el técnico, el club lisboeta podría recuperar su identidad ofensiva y aspirar a objetivos mayores en el panorama europeo.