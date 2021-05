Mucho dinero: la disputa entre Falcao García y Galatasaray por su futuro

Radamel Falcao García no vive un buen momento en el fútbol europeo por cuenta de las lesiones que lo han marginado del primer equipo de Galatasaray. El colombiano regresó por momentos con goles, pero los dolores también volvieron y lo descartaron de un buen remate de temporada donde fueron subcampeones.

El experimentado delantero tampoco fue convocado para las Eliminatorias ni la Copa América por la Selección Colombia debido a sus problemas físicos y la poca continuidad, por lo que tendrá unas largas vacaciones donde deberá pensar en su futuro y lo que viene para los últimos años de la laureada carrera deportiva.

En Turquía varios no lo quieren en Galatasaray, tanto directivos como hinchas y prensa; se habla de su posible salida, pero también de los obstáculos que hay para la misma. El club otomano no está bien económicamente y busca salir de algunos nombres costosos de la plantilla que no dieron grandes réditos en la temporada y ahí está Falcao como el de mayor valor.

Desde el club le habrían manifestado la intención de impulsar su salida, pero el contrato de Falcao va hasta junio de 2022. A él le preguntaron mediando el mes de abril por su futuro y respondió que busca cumplir con su vínculo laboral sin inconvenientes, por lo que Galatasaray tendría que pagarle cerca de 4 millones de euros para acelerar su partida.

La otra solución para que Falcao se vaya de Galatasaray sin afectar las finanzas del club es que llegue una oferta del exterior por su transferencia ante los rumores que se han mencionado de la MLS y Asia. No obstante, por ahora no hay nada concreto y debería quedarse un año más bajo las órdenes del técnico Fatih Terim, quien tendría que hacerle un espacio en la nómina.