Muere por coronavirus campeón mundial con Inglaterra en 1966

El exfutbolista Norman Hunter, leyenda de la historia del Leeds United y campeón mundial con Inglaterra en 1966, murió este viernes tras haber sido infectado por el nuevo coronavirus, anunció el club inglés en un comunicado.

"Norman había sido hospitalizado la pasada semana después de haber sido diagnosticado positivo por COVID-19 y, pese a los esfuerzos de los equipos del NHS (Servicio Nacional de Salud), perdió desgraciadamente su combate (contra la enfermedad) esta mañana", escribió el Leeds United, que dijo sentirse "devastado" por la noticia.

Hunter, que jugaba como defensa central o mediocampista defensivo, desarrolló casi toda su carrera con los colores del equipo de Leeds, de 1962 a 1977. Con ellos se proclamó dos veces campeón de Inglaterra, en 1969 y 1977.

Con la selección inglesa disputó 28 partidos y formó parte del plantel que consiguió el único título de la historia de su país, en la edición en la que fueron anfitriones en 1966.

💬 "Norman Hunter epitomised the word legend and the lives of the #LUFC family will never quite be the same as we mourn his passing."