Mundial 2026: así van los bombos para el sorteo de la fase de grupos

El Bombo 1, que reúne a las selecciones mejor ubicadas del mundo, ya tendría nombres pesados como Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, además de los anfitriones norteamericanos. Sin embargo, Italia, aún fuera del cuadro en esta proyección, pelea por colarse en esa lista y desplazar a alguna potencia que ceda terreno en el ranking en caso de clasificarse.

Por su parte, Colombia aparece en el Bombo 2, junto a selecciones como Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Sur, Ecuador y Austria. Este grupo representa a las naciones que han mostrado consistencia, pero que aún no logran consolidarse entre los diez mejores del planeta.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo ha escalado varios puestos en el ranking gracias a su invicto en Eliminatorias, aunque su posición sigue amenazada por los movimientos de Alemania e Italia, dos gigantes que podrían alterar la composición final de los bombos si continúan su ascenso.

Mientras que el Bombo 3 presenta una interesante mezcla de equipos de tradición y nuevas potencias continentales: Australia, Noruega, Egipto, Argelia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Sudáfrica, Arabia Saudita y Honduras. Aquí se ubican selecciones que podrían convertirse en las “sorpresas” del torneo, muchas de ellas con jugadores de alto nivel que militan en las principales ligas europeas.

Por último, el Bombo 4 incluiría a naciones emergentes como Jordania, Jamaica, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda y Surinam, además de los repechajes intercontinentales y reclasificaciones europeas. Este grupo aún está en construcción, ya que depende de los resultados de los playoffs y de las eliminatorias que finalizarán en 2025.

Cabe recordar que hay varios equipos que aún no han logrado su tiquete a la Copa del Mundo de manera oficial y por ello los bombos podrían seguir cambiando. Cualquier nación que quede fuera abrirá un espacio para que la primera nación del siguiente bombo de un paso hacia adelante.