Mundial 2026: así van los bombos para el sorteo de la fase de grupos
La Copa del Mundo 2026 ya tiene 28 selecciones clasificadas para la cita mundialista.
El camino hacia el Mundial 2026 comienza a perfilarse no solo en la cancha, sino también en los escritorios de la FIFA, donde el ranking de octubre ha dibujado un panorama preliminar de cómo podrían quedar distribuidas las selecciones para el sorteo de la fase de grupos.
Con los tres anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos, asegurados en el Bombo 1, el resto del cuadro empieza a clarificarse, aunque todavía hay una batalla abierta entre potencias y emergentes por un lugar privilegiado.
El Bombo 1, que reúne a las selecciones mejor ubicadas del mundo, ya tendría nombres pesados como Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, además de los anfitriones norteamericanos. Sin embargo, Italia, aún fuera del cuadro en esta proyección, pelea por colarse en esa lista y desplazar a alguna potencia que ceda terreno en el ranking en caso de clasificarse.
Por su parte, Colombia aparece en el Bombo 2, junto a selecciones como Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Dinamarca, Irán, Corea del Sur, Ecuador y Austria. Este grupo representa a las naciones que han mostrado consistencia, pero que aún no logran consolidarse entre los diez mejores del planeta.
El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo ha escalado varios puestos en el ranking gracias a su invicto en Eliminatorias, aunque su posición sigue amenazada por los movimientos de Alemania e Italia, dos gigantes que podrían alterar la composición final de los bombos si continúan su ascenso.
Mientras que el Bombo 3 presenta una interesante mezcla de equipos de tradición y nuevas potencias continentales: Australia, Noruega, Egipto, Argelia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Sudáfrica, Arabia Saudita y Honduras. Aquí se ubican selecciones que podrían convertirse en las “sorpresas” del torneo, muchas de ellas con jugadores de alto nivel que militan en las principales ligas europeas.
Por último, el Bombo 4 incluiría a naciones emergentes como Jordania, Jamaica, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda y Surinam, además de los repechajes intercontinentales y reclasificaciones europeas. Este grupo aún está en construcción, ya que depende de los resultados de los playoffs y de las eliminatorias que finalizarán en 2025.
Cabe recordar que hay varios equipos que aún no han logrado su tiquete a la Copa del Mundo de manera oficial y por ello los bombos podrían seguir cambiando. Cualquier nación que quede fuera abrirá un espacio para que la primera nación del siguiente bombo de un paso hacia adelante.
Así quedarían los bombos para el sorteo del Mundial 🇨🇦🇲🇽🇺🇸, considerando las selecciones ya clasificadas y las que actualmente están en zona de clasificación pic.twitter.com/yBbTMmJ45P— Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) October 15, 2025
En términos generales, el panorama muestra que el Mundial 2026 será el más diverso y competitivo de la historia, con 48 selecciones y un sistema que permite la presencia de países de todos los continentes. Más allá de eso, el desafío para selecciones como Colombia será sostener su nivel y sumar puntos en la clasificación FIFA para evitar caer en un posible grupo de la muerte.
Según el calendario de la FIFA, el sorteo será a finales de 2025 y promete ser un evento cargado de expectativa. Allí también se definirán los cruces para el repechaje intercontinental que se jugará en el mes de marzo.
