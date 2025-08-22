Mundial 2026: confirman la fecha oficial y la sede del sorteo

Por primera vez en la historia de los Mundiales, tres países serán sedes del evento más importante a nivel global. Estados Unidos, México y Canadá acogerán a 45 selecciones más en busca de la gloria y del reconocimiento, ese que volvió a ganar Argentina en Catar 2022.

Con diez selecciones confirmadas además de las tres sedes, faltan 35 cupos para definir a todos los participantes en esta nueva edición que tendrá una ampliación de países de 32 a 48. Argentina, Ecuador y Brasil ya tienen su boleto y la CONMEBOL espera por Uruguay, Paraguay y Colombia que están a tres puntos de sellar sus respectivos pasos. Además, podría haber otro por el repechaje donde pelea Venezuela, Bolivia y Perú con opciones.

En ese sentido, la FIFA deberá esperar a que se confirmen las selecciones restantes para poder llevar a cabo el sorteo respectivo de cara a la fase de grupos, primer paso en busca de intentar ganar el título mundialista.

Donald Trump confirmó la fecha y sede oficial del sorteo. Las Vegas partía como la ciudad en la cual se iba a desarrollar el respectivo evento, pero el presidente de Estados Unidos se echó para atrás y designó otra ciudad diferente. De hecho, será en la capital, Washington D.C.

FECHA Y CIUDAD DEL SORTEO DEL MUNDIAL 2026

En un evento entre Gianni Infantino, presidente de la FIFA y Donald Trump, afirmaron cuándo será el sorteo y el cambio de sede que tenían en el primer momento. Después de confirmar a las selecciones que entrarán por repesca y de sentenciar a las 35 naciones restantes, el sorteo ya tiene fecha y será el 5 de diciembre de 2025.

Donald Trump afirmó que Washington D.C. será la sede para confirmar los grupos de la primera fase. El Kennedy Center tendrá protagonismo en una noche definitiva para iniciar el furor de la Copa del Mundo seis meses después.

En la reunión entre Donald Trump y Gianni Infantino, el presidente de Estados Unidos reveló que, “la Copa del Mundo es el evento deportivo más grande. Y en diciembre 5 de este año el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá lugar en el Kennedy Center aquí en Washington D.C. Es un gran honor traer este evento a esta ciudad con este increíble grupo de trabajo. El centro Kennedy le va a brindar un arranque fenomenal (al torneo)”.

GIANNI INFANTINO DIO DETALLES DEL TROFEO DEL MUNDIAL

Argentina se quedó con el último Mundial en Catar 2022. La necesidad es poder desbancar al seleccionado argentino, siendo este el sueño que persiguen 47 selecciones, dado que la ‘Albiceleste’ espera dar el golpe y repetir la corona.

En el evento celebrado en la Casa Blanca para designar fecha y sede del sorteo, Gianni Infantino presentó el que sería el trofeo que ganarán los campeones del mundo. Además, le entregó un boleto a Donald Trump. Esto será clave, dado que estas serían las entradas para los aficionados que atiendan al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

De esa manera, Gianni Infantino sentenció que, “este es el trofeo que se le entregará a los ganadores de la Copa del Mundo. Es el trofeo que tendrá el ganador, solo lo pueden cargar el presidente de la FIFA, los presidentes a nivel mundial y los ganadores y como usted es un ganador, lo puede tocar. El último ganador es Lionel Messi y ahora está aquí en la oficina Oval”.