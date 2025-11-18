Mundial 2026: las selecciones europeas clasificadas, ¿cuáles van a repechaje?

Selecciones europeas clasificadas al Mundial 2026, ¿cuáles van a repechaje?

Estas Eliminatorias europeas han llegado a su fin y solo los líderes de cada grupo avanzaron de forma directa al Mundial 2026, donde aparecen varias selecciones llamadas a pelear el título: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.

Por otro lado, el repechaje de la UEFA se disputará entre 16 selecciones, los doce segundos lugares de la fase de grupos, además de los cuatro mejores combinados que hayan terminado como líderes de su sector en la más reciente Nations League.

En este listado aparece un campeón del mundo y otros equipos más que cuentan con jugadores de alto renombre: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Albania, Irlanda, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumania, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte.