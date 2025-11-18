Actualizado:
Mundial 2026: las selecciones europeas clasificadas, ¿cuáles van a repechaje?
Las Eliminatorias del Viejo Continente han llegado a su final.
La Selección de España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza se sumaron este martes a la lista de clasificadas al Mundial de la FIFA 2026, elevando a 39 el número de participantes que harán parte del certamen que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.
Estas cinco selecciones cierran el cupo de doce representantes de Europa que han logrado el acceso directo al torneo que se va a disputar el próximo verano, recordando que la FIFA otorgará 4 cupos más a los equipos de la UEFA tras el repechaje que se jugará en marzo próximo.
Selecciones europeas clasificadas al Mundial 2026, ¿cuáles van a repechaje?
Estas Eliminatorias europeas han llegado a su fin y solo los líderes de cada grupo avanzaron de forma directa al Mundial 2026, donde aparecen varias selecciones llamadas a pelear el título: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.
Por otro lado, el repechaje de la UEFA se disputará entre 16 selecciones, los doce segundos lugares de la fase de grupos, además de los cuatro mejores combinados que hayan terminado como líderes de su sector en la más reciente Nations League.
En este listado aparece un campeón del mundo y otros equipos más que cuentan con jugadores de alto renombre: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Albania, Irlanda, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Suecia, Rumania, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte.
¿Cómo funciona el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026?
El camino europeo hacia los últimos cupos mundialistas reúne a 16 selecciones que serán distribuidas en cuatro rutas distintas. El sorteo, programado para el próximo 20 de noviembre, definirá la composición de cada llave mediante cuatro bombos, organizados según el rendimiento de los equipos en la fase previa.
Cada ruta se disputará bajo un formato directo: dos semifinales y una final, todas a partido único y en territorio del equipo mejor ubicado. Al término de estos cruces, los vencedores de cada una de las cuatro llaves obtendrán su boleto a la Copa del Mundo de 2026, completando así la cuota europea para el certamen.
