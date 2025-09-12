Actualizado:
Mundial 2026: dos selecciones debutantes que podrían jugar ante Colombia
La Tricolor avanzó a la Copa del Mundo luego de ser tercera en las clasificatorias Conmebol.
La Selección Colombia viene de asegurarse una plaza directa a la Copa del Mundo 2026, pues con los seis puntos que consiguió ante Bolivia (3-0) y Venezuela (6-3) llegó a 28 unidades y terminó las Eliminatorias Conmebol en la tercera posición.
Así las cosas, es un hecho que la Tricolor disputará el próximo Mundial, y ahora la intención es quedar en el bombo 1 para el sorteo, con el fin de 'esquivar' a alguna potencia en la fase de grupos. Al margen de ello, es alta la probabilidad de que enfrente a alguna debutante.
Las debutantes que se podrían enfrentar con la Selección Colombia en el Mundial 2026
Inicialmente, a esta altura no están definidas ni la mitad de las selecciones participantes en el Mundial, pues solo se han confirmado 18 de los 48 cupos, incluyendo a las tres anfitrionas (México, Estados Unidos y Canadá); lo cierto es que entre las que ya están aseguradas, hay dos debutantes.
Jordania y Uzbekistán son las dos selecciones debutantes confirmadas hasta entonces en el próximo Mundial y alguna de estas dos se podría cruzar con la Selección Colombia en fase de grupos.
Pues estas dos selecciones, al estar abajo en el ranking FIFA -entre otras cosas, por su baja tradición futbolística-, integrarán el bombo 4 para el sorteo, y Colombia no estará en este sino en el 1 o el 2, por lo que crece la posibilidad de que se crucen.
Eso sí, si se trata de estas selecciones, lo más probable es que no queden en el mismo grupo debido a que las dos hacen parte de la Confederación de Asia, y FIFA vela porque en esta fase haya cruces entre combinados de diferentes continentes.
Próximos partidos de la Selección Colombia
Por ahora, pensando en la Copa del Mundo, la Selección Colombia ha confirmado cuatro partidos de preparación: el 11 de octubre frente a México, el 14 de octubre ante Canadá, el 13 de noviembre frente a Nueva Zelanda y el 18 de noviembre vs Nigeria; todos en Estados Unidos.
