Mundial 2026: dos selecciones debutantes que podrían jugar ante Colombia

La Selección Colombia viene de asegurarse una plaza directa a la Copa del Mundo 2026, pues con los seis puntos que consiguió ante Bolivia (3-0) y Venezuela (6-3) llegó a 28 unidades y terminó las Eliminatorias Conmebol en la tercera posición.

Así las cosas, es un hecho que la Tricolor disputará el próximo Mundial, y ahora la intención es quedar en el bombo 1 para el sorteo, con el fin de 'esquivar' a alguna potencia en la fase de grupos. Al margen de ello, es alta la probabilidad de que enfrente a alguna debutante.

Las debutantes que se podrían enfrentar con la Selección Colombia en el Mundial 2026

Inicialmente, a esta altura no están definidas ni la mitad de las selecciones participantes en el Mundial, pues solo se han confirmado 18 de los 48 cupos, incluyendo a las tres anfitrionas (México, Estados Unidos y Canadá); lo cierto es que entre las que ya están aseguradas, hay dos debutantes.

Jordania y Uzbekistán son las dos selecciones debutantes confirmadas hasta entonces en el próximo Mundial y alguna de estas dos se podría cruzar con la Selección Colombia en fase de grupos.