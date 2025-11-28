Mundial 2026: Selección se negó a asistir al sorteo ¿Peligra el torneo?

Irán protesta por la negativa de EE. UU. a otorgar visados

La federación iraní confirmó a través de la televisión estatal que comunicó a la FIFA su decisión de no viajar a Washington. Aseguran que la negativa del gobierno estadounidense no tiene relación con el deporte y responde únicamente a motivos políticos. Todo esto porque Trump hace un tiempo decidió negar o complicar el proceso de visado para muchos países, entre esos Irán, que considera inaceptable que haya personas participantes tanto del equipo como de la federación que tengan problemas para ir a disputar el certamen.

Según medios iraníes, entre los afectados por la falta de visado está el propio presidente de la federación, Mehdi Taj. Pese a que otros delegados sí recibieron autorización, Irán decidió boicotear el evento como gesto de protesta.

El veto migratorio de Trump afecta a otros países, incluido Haití

El conflicto se enmarca dentro del veto migratorio impulsado por Donald Trump, que impide la emisión de visados a ciudadanos de 12 países, entre ellos Irán, Somalia, Yemen y Haití. Este último también podría enfrentar problemas para asistir al sorteo, pese a haber logrado su clasificación histórica al Mundial en la zona CONCACAF.

Con la fase final prevista entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo ya presenta tensiones diplomáticas que podrían aumentar a medida que se acerque el inicio.