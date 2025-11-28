Actualizado:
Vie, 28/11/2025 - 09:04
Mundial 2026: Selección se negó a asistir al sorteo ¿Peligra el torneo?
Los problemas políticos del Mundial 2026 ya empiezan a aparecer.
El Mundial 2026 arranca rodeado de tensión política. Un torneo que se realizará en uno de los países más polémicos del mundo, difícilmente no iba a tener problemas con la organización, pues a pocos días del sorteo ya hay una federación que le confirmó a la FIFA que no asistirá a la ceremonia por problemas netamente de visado.
Irán protesta por la negativa de EE. UU. a otorgar visados
La federación iraní confirmó a través de la televisión estatal que comunicó a la FIFA su decisión de no viajar a Washington. Aseguran que la negativa del gobierno estadounidense no tiene relación con el deporte y responde únicamente a motivos políticos. Todo esto porque Trump hace un tiempo decidió negar o complicar el proceso de visado para muchos países, entre esos Irán, que considera inaceptable que haya personas participantes tanto del equipo como de la federación que tengan problemas para ir a disputar el certamen.
Según medios iraníes, entre los afectados por la falta de visado está el propio presidente de la federación, Mehdi Taj. Pese a que otros delegados sí recibieron autorización, Irán decidió boicotear el evento como gesto de protesta.
El veto migratorio de Trump afecta a otros países, incluido Haití
El conflicto se enmarca dentro del veto migratorio impulsado por Donald Trump, que impide la emisión de visados a ciudadanos de 12 países, entre ellos Irán, Somalia, Yemen y Haití. Este último también podría enfrentar problemas para asistir al sorteo, pese a haber logrado su clasificación histórica al Mundial en la zona CONCACAF.
Con la fase final prevista entre junio y julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo ya presenta tensiones diplomáticas que podrían aumentar a medida que se acerque el inicio.
El boicot de Irán abre un capítulo político inesperado en la previa del Mundial 2026. La FIFA deberá gestionar un escenario complejo donde las decisiones migratorias de Estados Unidos afectan directamente al desarrollo del torneo.
Se dice que la federación de futbol está trabajando con el gobierno estadounidense para sacar una "visa FIFA", lo que sería literalmente un documento estilo visa normal, pero que solo sea válido para asistir al Mundial, recordemos que los problemas migratorios son bastante grandes en Estados Unidos y la organización quiere deshacer cualquier problema que esté surgiendo, además de evitar que haya inconvenientes en los estadios después de que Trump confirmara que habrá oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los estados.
Fuente
Antena 2