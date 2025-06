Mundial de Clubes 2025: así quedó la tabla de posiciones tras la fecha 1

Grupo D:

1. Flamengo, 3 puntos

2. Chelsea, 3

3. LAFC, 0

4. ES Tunis, 0

Grupo E:

1. River Plate, 3 puntos

2. Monterrey, 1

3. Inter, 1

4. Urawa Reds, 0

Grupo F:

1. Mamelodi, 3 puntos

2. Dortmund, 1

3. Fluminense, 1

4. Ulsan, 0

Grupo G:

1. Juventus, 3 puntos

2. Manchester City, 3

3. Al Ain, 0

4. Wydad AC, 0

Grupo H:

1. RB Salzburg, 3 puntos

2. Real Madrid, 1

3. Al Hilal, 1

4. Pachuca, 0

La segunda fecha iniciará este jueves 19 de junio con cuatro partidos: Palmeiras vs Al Alhy, Inter Miami vs Porto, Seattle Sounders vs Atlético de Madrid y PSG vs Botafogo.

