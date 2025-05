Mundial de Clubes 2025: equipo anuncia inesperado técnico

Lo que más llamó la atención fue su estilo de juego, basado en el trabajo colectivo y en la posesión de balón, que enamoró a varios en el país mexicano, sobre todo en el primer certamen, ya que en el segundo, el Clausura 2025, no clasificó a la fase final al San Luis, que terminó en la cuarta peor posición de la tabla.



Torrent, quien también ha estado en el banquillo del Flamengo brasileño y el Galatasaray turco, dejó número con el San Luis, su cuadro debut en México, de 17 victorias, cuatro empates y 19 derrotas.



La primera tarea del catalán será recuperar anímicamente al Monterrey, con una de las plantillas más poderosas que existen México, ya que además de Ramos y Canales, cuenta con otros ex jugador de LaLiga como el español Óliver Torres, el argentino Lucas Ocampos y Jesús 'Tecatito' Corona, todos antiguos elementos del Sevilla, y Héctor Moreno, ex del Espanyol y la Real Sociedad.

Domènec llega en sustitución del argentino Martín Demichelis, cesado luego de sumar sendos fracasos: ser eliminado en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf y en los cuartos del torneo local.



Los Rayados debutarán en el Mundial de Clubes, que se jugará en Estados Unidos, el 17 de junio próximo ante el Inter de Milán italiano.



El Monterrey se encuentra en el grupo E del torneo, que se disputará por primera con 32 equipos, junto al River Plate argentino, el Urawa Red Diamonds japonés y el Inter.

