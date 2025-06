Mundial de Clubes da mala noticia a Boca y Riquelme; niegan entrada a una figura

Quedan pocos días para que las emociones del novedoso Mundial de Clubes se tomen a Estados Unidos. La mayoría de los equipos ya ha llegado al país norteamericano con miras a afrontar el primer reto en el certamen. Boca Juniors, que deberá debutar ante Benfica, Bayern Múnich y finalizará la fase de grupos contra el Auckland City ya concentra en Miami.

A Boca le va a tocar lidiar con una zona compleja ante dos campeones europeos que no le pondrán la tarea para nada fácil al cuadro argentino. Miguel Ángel Russo fue confirmado como nuevo entrenador llevando una lista de jugadores en donde resalta la presencia de Frank Fabra que no viene jugando con el club y que su último partido fue el 9 de febrero, Edinson Cavani que se recupera de lesión y dos fichajes.

Malcom Braida y Marco Pellegrino firmaron sus respectivos contratos con Boca Juniors e inmediatamente, viajaron con la delegación ‘Xeneize’ para concentrar en Estados Unidos y ultimar los detalles. En la convocatoria también apareció el nombre de Ayrton Costa. Sin embargo, el defensor central genera un calvario a la institución.

LE NEGARON LA ENTRADA A AYRTON COSTA

El defensor central no podría sumarse al equipo en el Mundial de Clubes, dado que, por tentativa de robo en Estados Unidos durante el 2018, le pusieron una causa penal que, desde dicho país, mantienen que todavía no se ha cumplido. Le negaron la VISA, y, por ende, la entrada para sumarse al torneo con la delegación completa.

Boca no se rindió e intentó de todas las maneras posibles cambiar la decisión impuesta a Ayrton Costa. Hicieron las vueltas para que Costa pudiera presentarse ante la Embajada en más de dos ocasiones y en cada una de ellas, les comunicaron que no había permiso para viajar y entrar a Estados Unidos.

Afirman que no ha saldado el tema del presunto robo y no podrá viajar, pese a haber hecho todos los intentos para conseguir un permiso de trabajo o la VISA definitiva. El periodista, César Luis Merlo sentenció que, “Ayrton Costa se pierde el Mundial de Clubes. Después de una nueva gestión de Boca, la Embajada de Estados Unidos le comunicó al futbolista que no le da la visa y no podrá ingresar al país”.

Al parecer ya nada puede hacer el club para lograr que Ayrton Costa viaje para sumarse a la concentración de Boca Juniors en Estados Unidos. El defensor central tendrá que esperar a sus compañeros en Argentina, y, lamentablemente, la institución pierde a una figura.

HAY DUDAS CON EDINSON CAVANI

Además del tema complejo con Ayrton Costa, hay otros aspectos que inquietan a Miguel Ángel Russo en la composición de su nómina ideal para afrontar el reto del Benfica. A Frank Fabra parece tenerlo en cuenta, pese a que no ha jugado desde hace cuatro meses. Mientras tanto, Edinson Cavani genera otro calvario, dado que no ha sido parte de las dos nóminas que ha utilizado Russo.

El primer equipo que usó fue el siguiente, Agustín Marchesín; Marcelo Saracchi, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Williams Alarcón, Milton Delgado, Alan Velasco; Brian Aguirre, Milton Giménez y Lucas Janson.

Por otro lado, la otra nómina que puso en los entrenamientos fue la siguiente, Leandro Brey; Santiago Dalmasso, Ignacio Miramón, Rodrigo Battaglia, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Ander Herrera, Carlos Palacios; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. Llevó a Edinson Cavani, pero todo parece indicar que no se ha recuperado, pues, extraña su ausencia en los dos equipos.