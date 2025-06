Mundial de Clubes decepciona con un empate sin goles entre Al Ahly e Inter Miami

Llegó el día en el que se viviría una nueva edición del Mundial de Clubes, esperada por los 32 clubes participantes y todos los fanáticos del fútbol que podrán ver un sin fin de estrellas de este deporte buscando un solo objetivo, el de coronarse campeones de la competencia más importante a nivel de clubes.

Esta histórica edición causó grandes expectativas desde hace meses por el nuevo formato de juego, la inversión que se hizo y los millonarios premios económicos que se entregarán por primera vez, la implementación de nueva tecnología y demás, pero el tan anhelado debut entre Al Ahly e Inter Miami terminó decepcionando rotundamente, en especial a los más de 30.000 espectadores que se encontraban en el Hard Rock Stadium, ya que salieron del escenario deportivo con un grito de gol ahogado.

Inter Miami y Al Ahly no se pudieron sacar diferencia en el primer duelo del Mundial de Clubes

Las emociones en el inicio del Mundial de Clubes no se hicieron esperar y desde la inauguración los fanáticos han disfrutado de un auténtico espectáculo deportivo que se fue incrementando desde que se dio el pitazo inicial para esta edición de la competencia en donde debutaron Al Ahly e Inter Miami en el Hard Rock Stadium, el cual conocen bastante bien los jugadores dirigidos por Javier Mascherano.

Sin embargo, la ventaja de la "localía" no la supieron aprovechar los futbolistas de Inter Miami, ya que durante los 90 minutos del duelo ante la escuadra egipcia no pudieron darle vuelta al marcador, lo que significó en la respectiva repartición de puntos para cada uno. Aunque no hay que negar que se vivieron momentos de tensión en ambas partes del partido, en el primero protagonizadas por Al Ahly y durante los últimos 45 minutos por parte del Inter que intentó despertar con la magia individual de Lionel Messi, pero no fueron suficiente.