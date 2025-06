Mundial de Clubes tiene nuevos clasificados a octavos de final: definidos los cruces

El torneo en el que participan clubes de las seis confederaciones, incluyendo gigantes europeos, sudamericanos y representantes de África, Asia, Concacaf y Oceanía. Entre los grandes destacan Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City, PSG, Inter Miami, Palmeiras, Flamengo, River Plate y Chelsea, está llegando a su fin en la primera instancia y se van definiendo los pocos que se quedan con un cupo a los octavos de final.

La tercera fecha que comenzó el lunes 23 de junio y junto con ello se comenzaron a definir los cruces de octavos con emparejamientos destacados como Palmeiras vs Botafogo, PSG vs Inter Miami, Benfica vs Chelsea y Flamengo vs Bayern Múnich, encuentros que prometen intensidad y alto nivel competitivo. Ahora, a esta instancia se suman los nuevos equipos que sacaron un resultado positivo en el Grupo E y F, los cuales son Fluminense, Borussia Dortmund, Monterrey e Inter de Milán.

Definidos nuevos cruces de los octavos de final del Mundial de Clubes

En el marco de la jornada tres se llevaron a cabo los compromisos correspondientes del Grupo E y F, los cuales también terminaron definiendo nuevos clasificados y también los respectivos cruces que se llevarán a cabo en los octavos de final.

A los nuevos clasificados se sumaron el Monterrey, Inter de Milán, Borussia Dortmund y Fluminense, equipos que cumplieron con la tarea durante esta primera instancia, sacaron resultados positivos y mantienen la ilusión intacta para ir en busca de otro título internacional.