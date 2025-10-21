A qué hora y cómo ver Costa Rica vs Brasil EN VIVO 21 de octubre: Mundial femenino sub-17

En la jornada de este martes se disputa el segundo partido de la fase de grupos del Mundial Femenino sub-17 y Costa Rica se mide con Brasil.

Ambos equipos hacen parte del grupo A, mismo que es liderado por las italianas con tres puntos sumados.

Siga Costa Rica vs Brasil EN VIVO 21 de octubre: Mundial femenino sub-17

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en TDMAX, TD7, Teletica Radio 91.5, fuboTV, Amazon Prime Video, FOX One y Fox Soccer Plus.

Horarios del partido

Costa Rica: 10:00

Colombia, Ecuador y Perú: 11:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 12:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 13:00