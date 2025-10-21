A qué hora y cómo ver Noruega vs Ecuador EN VIVO 21 de octubre: Mundial femenino sub-17

En la jornada de este martes se disputa el segundo partido de la fase de grupos del Mundial Femenino sub-17 y Ecuador se mide con Noruega.

Ambos equipos hacen parte del grupo C, mismo que es liderado por Estados Unidos.

Siga Noruega vs Ecuador EN VIVO 21 de octubre: Mundial femenino sub-17

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en DGO, DIRECTV Sports Ecuador y Teleamazonas

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00