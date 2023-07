Arranca el sueño mundialista de Colombia enfrentando a las surcoreanas

La selección colombiana hará su debut en el Mundial que de Australia y Nueva Zelanda este martes, en un duelo ante Corea del Sur que se disputará en el Sydney Football Stadium.

Tras su ausencia en el pasado Mundial de Francia de 2019, las jugadoras dirigidas por Nelson Abadía buscarán arrancar con buen pie ante un conjunto surcoreano que, aunque estuvo presente en la pasada cita mundialista, no pudo pasar de la fase de grupos.



No lo tendrán fácil tras los imprevistos sufridos durante una fase de preparación en la que las jugadoras colombianas solo pudieron completar uno de los dos partidos amistosos previstos antes de su debut en la Copa del Mundo.



El primero de ellos estaba programado para el pasado viernes 14 de julio ante la selección de Irlanda, pero fue suspendido a los 23 minutos de juego después de que la centrocampista Denise O'Sullivan sufriera un fuerte golpe en una rodilla y las jugadoras irlandesas decidieran abandonar el campo porque el juego se volvió "demasiado físico", según aseguró la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI, por sus siglas en inglés).



Las pupilas de Nelson Abadía expresaron su disconformidad en boca de jugadoras como la volante del Atlético de Madrid, Leicy Santos, quien hizo hincapié en la pérdida de tiempo de preparación que supuso la suspensión: "Nos fuimos de Sydney para jugar un partido y por una falta que a mi punto de vista no es de agresión sino que se genera en el juego, perdimos dos días de preparación muy importantes para la Copa del Mundo".

La selección cafetera sí que pudo disputar con normalidad el duelo amistoso ante China, el pasado lunes en Sydney, que concluyó con empate a dos goles y en el que Abadía aprovechó para dar minutos a todas las jugadoras convocadas.