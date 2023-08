La selección Colombia logró una hazaña importante este fin de semana después de ganarle 2-1 a Alemania en la fase de grupos del Mundial Femenino 2023.

Con la idea de clasificar a octavos de final, el equipo dirigido por Nelson Abadía cumplió con la tarea para este compromiso y quedó a un solo paso de estar en la siguiente ronda, por lo que las mismas jugadoras celebraron lo hecho.

Tras el encuentro, y como es costumbre, hablaron las protagonistas y entre ellas Catalina Usme, que es una de la que más experiencia tiene de las 23 convocadas por Abadía.

En sus declaraciones fue explícita y contundente, además de que dejó claro que sus compañeras tienen que ser realistas con lo que están viviendo.

"En la experiencia que he tenido, la victoria es muy linda, pero tiene dos momentos. Uno de ellos es bien peligroso porque te lleva a imaginarte cosas que no han sucedido. Les dije que como equipo lo habíamos logrado, como equipo teníamos que celebrar, pero como equipo teníamos que aplacarnos, porque aquí no vinimos a ganarle a Alemania, vinimos a ganar el Mundial", fue lo que inició diciendo la jugadora del América de Cali.

Después fue más fuerte y confesó que "traté de controlar un poco la euforia. Hay que celebrar, pero yo siempre he dicho que la victoria siempre te dura cinco minutos y la derrota también, así que hay que continuar. Nos tenemos que recuperar muy bien".

"Con Marruecos hay que hacer lo mismo. Revalidarlo partido a partido. No creer que porque le ganamos a Alemania ya hicimos el trabajo, creo que el trabajo lo hemos venido haciendo bien, pero hay que revalidarlo", finalizó diciendo.

Colombia se medirá con Marruecos este jueves 3 de agosto a las 5:00 am y es la última prueba que necesita para pasar a octavos de final.