Carlos Paniagua, técnico de Colombia Femenina Sub-20: "hay que pedirle disculpas al país"

El domingo 5 de mayo terminó en Guayaquil, Ecuador el Sudamericano Femenino Sub-20 con Colombia como participante del torneo. Aunque el combinado nacional ya clasificó de manera automática por ser sede del Mundial de la categoría, el objetivo era tener fogueo de cara a recibir a las demás 23 selecciones que participarán por la gloria mundialista.

Colombia viajó a Ecuador para buscar el título, pero el plan en la fase final no fue como deseaban Carlos Paniagua ni sus dirigidas. Empezaron a perder pisada en la clasificación del Hexagonal Final, y ocuparon la tercera plaza de dicha instancia. Así las cosas, en zona mixta, Paniagua dialogó con los medios, en donde trazó las metas que tenían.

Infortunadamente, los empates se hicieron presentes y una derrota ante Brasil también. Estos resultados privaron a Colombia de alcanzar el título o hasta el subcampeonato que quedó en manos de Paraguay. Las brasileñas, paraguayas, argentinas y venezolanas lograron clasificar al Mundial. Mientras tanto, Perú fue la única eliminada con anterioridad en el Hexagonal.

Carlos Paniagua fue muy sincero, y sentenció que, “no sé si pedirle disculpas al país, porque vinimos acá no para prepararnos para el Mundial, sino que vinimos a buscar el título. En un paso a paso lo fuimos buscando. Por momentos se veía que se podía. Lo intentamos, no se pudo, pero este equipo, y sobre todo esta generación de jugadoras que tuvimos en Uruguay y en la India es un equipo resiliente”.

Agregó posteriormente que, “queríamos darle una satisfacción a nuestro país de un título y después cuando no se pudo, buscar el subtítulo. Pero bueno, es cuestión de trabajar muy fuerte para realizar un muy buen Mundial en nuestro país”. Colombia ahora tendrá más fogueo, pues a finales de mayo viajarán a Francia para la Sud Ladies Cup. Seguramente tendrán más preparación de cara a la Copa del Mundo que será del 31 de agosto al 22 de septiembre.