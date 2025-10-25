Actualizado:
Sáb, 25/10/2025 - 10:04
¡Colombia clasificada a octavos de final en el Mundial sub 17 femenino!
La selección Colombia clasificó a octavos de final del Mundial en la categoría sub 17.
La selección femenina logró clasificarse a los octavos de final del Mundial sub 17 femenino, después de un arranque complicado con una dura derrota frente a España, la selección supo reponerse y darle un buen rumbo a la fase de grupos ganando los siguientes dos partidos.
Victoria trabajada frente a Corea del Sur
El partido frente a Corea del Sur fue un partido realmente complicado para las dirigidas por Carlos Paniagua, con muy poca posesión de balón y muy replegadas atrás apelando al contragolpe Colombia logró hacerse con una apretada victoria 1-0 con gol de Crawford.
Realmente no se puede decir que haya sido un gran partido de las cafeteras que igualmente lograron una importante clasificación que les permite seguir soñando y cabe decir que corregir con victoria es mucho más fácil. Ahora queda esperar como queda el cuadro de clasificación completo para conocer cual sería el camino de Colombia para una hipotética final del mundo.
Colombia en octavos
La Selección Colombia sub 17, dirigida por Carlos Paniagua, logró su clasificación a los octavos de final del Mundial Sub-17, aunque su rendimiento ha dejado varias dudas. El equipo no ha mostrado su mejor versión en cuanto a juego colectivo y ha sufrido más de la cuenta en varios pasajes de los partidos. Aun así, los resultados han acompañado y le permiten seguir en carrera, con la ilusión de mejorar su nivel en la fase eliminatoria y demostrar por qué sigue siendo una de las selecciones más competitivas del continente.
