¡Colombia clasificada a octavos de final en el Mundial sub 17 femenino!

Victoria trabajada frente a Corea del Sur

El partido frente a Corea del Sur fue un partido realmente complicado para las dirigidas por Carlos Paniagua, con muy poca posesión de balón y muy replegadas atrás apelando al contragolpe Colombia logró hacerse con una apretada victoria 1-0 con gol de Crawford.

Realmente no se puede decir que haya sido un gran partido de las cafeteras que igualmente lograron una importante clasificación que les permite seguir soñando y cabe decir que corregir con victoria es mucho más fácil. Ahora queda esperar como queda el cuadro de clasificación completo para conocer cual sería el camino de Colombia para una hipotética final del mundo.