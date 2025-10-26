Colombia es cábala de España: les daría el título del Mundial Sub 17

Se viven las fechas definitivas en el Mundial Sub-17 Femenino en una nueva instancia para las participantes. Los octavos de final llegaron para quedarse, después de que ampliaran el cupo de selecciones de 16 a 24 participantes. Para esta fase, la Selección Colombia logró clasificarse y deberá seguir en la pelea enfrentando a Japón.

Entre las grandes candidatas a quedarse con el título aparece nada más ni nada menos que España que quiere volver a coronarse después de las que ganó en 2018 y en 2022. Además, en el 2024 también tuvo la oportunidad, pero Corea del Norte se salió con la suya privando a las ibéricas de ganar el tricampeonato y ponerse como la selección más ganadora en la historia de la categoría.

El arranque de la Copa del Mundo Sub-17 quedó marcado con el debut de España que tuvo que enfrentar a Colombia y con mucha facilidad sacó su partido adelante con un categórico 4-0 que les permitió quedarse con la primera plaza con puntaje perfecto desde la primera fecha.

Colombia recompuso su historia en el Mundial, y, a falta de cuatro instancias para conocer a la campeona de la Copa del Mundo en Marruecos, España se frota las manos, gracias a que se vieron las caras en la primera ronda.

COLOMBIA ES LA CÁBALA DE ESPAÑA EN LOS MUNDIALES SUB-17

España, como ha sido la costumbre llevó a un equipo muy competitivo con una base del FC Barcelona, el mejor equipo en la actualidad del balompié femenino. En el debut enfrentaron a Colombia, rival que siempre les ha dado la mano para llegar a las finales y ser campeonas.

Justamente, la primera vez que la ‘Roja’ se midió con Colombia fue en 2018 en la fase de grupos de la Copa del Mundo celebrado en Uruguay. Se vieron las caras en la segunda fecha de la primera instancia con un empate a un tanto que condenó a las colombianas y permitió que las europeas clasificaran a cuartos de final.

Posteriormente, España dejó a un lado a Corea del Norte en penales, a Nueva Zelanda en las semifinales y en la final enfrentó a México para quedarse con su primer título en la historia del Mundial Sub-17. Repitió la hazaña en 2022 con un panorama similar.

Cuatro años más tarde, en fase de grupos se volvieron a encontrar en la primera fecha. En aquella edición, España se llevó la victoria con un único gol de Jone Amezaga de manera agónica. Colombia clasificó líder del grupo y ambas lucharon hasta el final para definir el título.

Se vieron en dos ocasiones durante esa Copa del Mundo y España volvió a coronarse campeona con otro gol agónico, esta vez en contra de Ana María Guzmán que permitió que ganaran el segundo título. Dos años después se enfrentaron otra vez.

Fue en la tercera fecha cuando Colombia arrancó venciendo a España con Isabella Díaz y en el segundo tiempo las europeas se llevaron la victoria con un 1-2. Las ibéricas superaron a Ecuador en cuartos de final, a Inglaterra en semifinales e igualó en la final frente a Corea del Norte, pero perdió en penales. No fue campeona, pero, al enfrentar a las colombianas, fue finalista.

En esta edición en Marruecos, la suerte volvió a emparejar a España con Colombia. Fue un 4-0 a favor de las españolas que empiezan a categorizarse como candidatas para llegar a la final. La cábala de enfrentar a las cafeteras ha dado resultado en 2018 y 2022 con título y en 2024 con un subcampeonato.