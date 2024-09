Colombia hace historia: fecha, hora y rival en octavos de final del Mundial Sub-20

Este viernes 6 de septiembre se cerró el Grupo A del Mundial Femenino Sub-20 que se desarrolla en suelo colombiano. Justamente, las locales lograron imponer dos hechos históricos en la participación de la Copa del Mundo. Colombia sacó tres victorias en el certamen por primera vez, y, como si fuera poco, Luisa Agudelo no recibió goles durante las salidas en el Estadio El Campín y en el Atanasio Girardot.

Colombia también venció a México, una deuda que tenía pendiente en los últimos compromisos en los que se habían visto las caras entre empates y derrotas cafeteras. Con dos selecciones ya clasificadas a la novedosa instancia de octavos de final, las locales aseguraron la primera posición con puntaje perfecto.

En 90 minutos, solo había que definir ese aspecto de la líder y colíder de la tabla del Grupo A. México quedó segunda, mientras que Colombia se afianzó en la primera posición encabezando su Mundial. El hecho de haber quedado en la cima podría ayudar a las dirigidas por Carlos Paniagua con una rival que podría ser de menor envergadura. Sin embargo, en un Mundial todos los clasificados dan de qué hablar y no será fácil.

FECHA, HORA Y RIVAL DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN OCTAVOS DE FINAL

Tras la clasificación como primera del Grupo A, Colombia tendrá tres días de descanso antes de encarar el partido válido por los octavos de final. Vale la pena destacar que hace dos años también pasaron de fase y quedaron eliminadas en cuartos de final con el peor panorama posible ante Brasil.

El sistema de clasificación del Mundial Femenino Sub-20 dice que cuatro mejores terceras clasifican a los octavos de final. Camerún sería una de ellas después de vencer a Australia en Bogotá y eliminarlas. Colombia, como primera del grupo se enfrentará a una mejor tercera.

De acuerdo con el cuadro de los octavos de final a Colombia le tocará medirse con la mejor tercera del Grupo C, D, o E. Por ahora, sería entre Paraguay o Corea del Norte que se mantienen en el tercer puesto momentáneamente en el C y D. Por el E está Ghana, pero por ahora, no es una de las cuatro mejores para entrar a octavos de final.

RIVAL DE COLOMBIA

Colombia esperará lo que suceda con los partidos entre Paraguay vs Estados Unidos y Alemania vs Corea del Sur para conocer a su rival. Lo que sí está claro son las fechas y el estadio en donde se jugará.

Miércoles 11 de septiembre

Colombia vs Paraguay/Corea del Sur – Estadio Pascual Guerrero de Cali – 8:00 P.M.