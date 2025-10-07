Colombia no ha debutado y ya se complicó en Mundial Sub 17: dato lo comprueba

Quedan diez días para que inicie el camino de la Selección Colombia Femenina Sub-17 en el Mundial de la categoría que espera dar de qué hablar con la necesidad de emular o mejorar los anteriores resultados en citas orbitales. Carlos Paniagua se ha convertido en el guía para marcar el terreno y para dar golpes a la historia.

Y es que, el entrenador antioqueño logró llevar a un grupo de jugadoras a la final del Mundial Sub-17 en India en 2022. Una legendaria generación con realidades en la selección de mayores como Linda Caicedo, Ana María Guzmán, Mary José Álvarez, Luisa Agudelo, entre otras. Tres años después, la idea es poder dejar atrás el subcampeonato e ir por el título.

La Selección Colombia logró clasificarse para el Mundial de Marruecos con una espectacular actuación de María Baldovino que fue la segunda goleadora de la competencia con siete anotaciones. Sin embargo, dejaron muchas dudas al asegurar la clasificación como quintas, justo al límite entre clasificadas y eliminadas.

Colombia no ha iniciado su debut en el Mundial de la categoría y ya empiezan los dolores de cabeza, especialmente por el grupo que tendrán adelante que no luce de la mejor manera. Las colombianas tendrán que dejar atrás, tal vez, la zona más compleja.

EL PROBLEMA PARA COLOMBIA EN EL MUNDIAL SUB-17

A la Selección Colombia se le complicó el Sudamericano de la categoría y la cita orbital también parece compleja. Las colombianas no contaron con aliados en el sorteo del Mundial y les tocó en el grupo de la muerte con rivales que conoce bien, pero que no les ha podido ganar.

El sorteo dejó a Colombia en el grupo de Corea del Sur, España y Costa de Marfil. La tendencia ha dejado a las colombianas junto con las españolas en los últimos tres Mundiales, mientras que a las surcoreanas solo en la edición de 2024.

No ha ni siquiera iniciado el torneo y ya Colombia sufre de más para sellar la clasificación, especialmente después de lo demostrado a lo largo del Sudamericano por más dudas que certezas. Costa de Marfil será una nueva rival para el seleccionado colombiano en esta dura prueba mundialista.

Las colombianas no han podido vencer a España y tampoco han podido superar a Corea del Sur, teniendo en cuenta que se han visto las caras últimamente. Un grupo que complicaría las pretensiones de Carlos Paniagua y de la Selección Colombia de sellar la entrada a las fases finales.

APARECE UN ALIADO DE COLOMBIA

Para esta edición serán más selecciones participantes con seis grupos. 24 naciones competirán para conseguir el título mundial y por la inclusión de más participantes, cuatro mejores terceras sellarán la clasificación para afrontar los octavos de final.

Aunque tienen por delante un grupo complejo, de conseguir una victoria, podrían pelear por mantenerse como una de las mejores terceras de su zona y del torneo asegurando su paso para los octavos de final.

Colombia ha quedado tercera en su grupo en el 2024 y en el 2018 en donde tuvieron un recorrido similar en la fase inicial contra España, Corea del Sur y Canadá en la edición del 2018 y España, Corea del Sur y Estados Unidos en la anterior edición. Sin embargo, sumaron dos puntos y uno en los antecedentes más recientes.

Evidentemente, Colombia tendrá que aprovechar la clasificación de cuatro mejores terceras con la necesidad de superar lo hecho en las anteriores ediciones para clasificar, ya sea como primera, segunda o tercera. Pero, con dos o un empate no les alcanzará. Tendrán que ganar, aunque sea un partido.