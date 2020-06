Colombia, otra vez se quedó con las ganas de hacer un Mundial de mayores

Luego de confirmarse la no realización del Mundial Femenino de la FIFA en territorio colombiano, tras perder ante Nueva Zelanda y Australia, recordamos la última vez que el país estuvo cerca de hacer una cita orbital de mayores en la categoría masculina. En ese momento fue el presidente de la época, Belisario Betancur, quien negó la posibilidad de hacer la Copa del Mundo Colombia 1986, este certamen finalmente terminó realizándose en México.

Así es la historia del único país que le ha dicho ‘no’ a la Copa del Mundo de la FIFA: triste es recordarlo para los que vivieron esa época; inexplicable y sorpresivo para las nuevas generaciones. Sí, este iba a ser el Mundial de Colombia, ya estaba avalado y confirmado por el máximo ente del balompié mundial.

Todo comenzó por allá en el año 1970, aprovechando los Juegos Nacionales, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol de ese momento, Alfonso Senior Quevedo, propuso hacer el Mundial y el mandatario de la época, Carlos Lleras Restrepo, aceptó y prometió ayudar a la realización del certamen. Al inicio solo fue una idea descabellada, pero en el año 1974, en pleno Mundial de Alemania, don Alfonso Senior consiguió convencer al presidente de la FIFA, Joao Havelange, de que nuestro país se merecía realizar el torneo futbolístico, así que ¡manos a la obra!

Lamentable fue lo que sucedió después en el año 1982: luego de que se publicará en la final del Mundial de España en el estadio Santiago Bernabéu el cartel respectivo con la frase: “Los esperamos en el Mundial Colombia 86”, el presidente de turno, Belisario Betancur, le respondió contundentemente a la FIFA: "Anuncio a mis compatriotas que el Mundial de Futbol de 1986 no se hará en Colombia. No se cumplió la regla de oro consistente en que el Mundial debería servir a Colombia y no Colombia a la multinacional de Mundial. Aquí tenemos otras cosas que hacer como hospitales y escuelas, y no hay siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y sus socios”, sentenció el presidente.

A pesar de las críticas, Belisario en su momento hizo caso omiso y le dio la espalda a la cita orbital sin prestar atención a los comentarios que señalaban que el evento deportivo le daría a Colombia reconocimiento Mundial y mejoraría la industria a largo plazo.

Sin ocultar su tristeza, desazón y malgenio, don Alfonso Senior declaró después que: "El hombre mata lo que más quiere. La sede la conseguí en forma personal, pero así es… A Colombia no le gusta hacer las cosas grandes y hoy en día vale mucho dinero conseguir la sede para un país. Yo quería para Colombia algo de ese porte, y Colombia me falló”, afirmó el directivo agregando que el Mundial le iba a dar al país infraestructura, dignidad y reputación.

Al final México, que se recuperaba de un terremoto, hizo el Mundial del 86 y Colombia solo se quedó con el estadio Metropolitano de Barranquilla, único escenario que logró alzarse para el Mundial que nunca fue.