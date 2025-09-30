Colombia se acerca al Mundial Sub 17 Femenino: definieron la convocatoria

La Selección Colombia Femenina Sub-17 tendrá que hacer la hazaña en el Mundial de la categoría con la necesidad de repetir lo hecho en 2022 cuando se metieron a la final con una generación dorada que dio de qué hablar y que ahora, otro grupo de jugadoras juveniles quieren dar el golpe en la competencia.

Después del Sudamericano Sub-17 que se disputó en Colombia, las dirigidas por Carlos Paniagua sellaron la clasificación para el Mundial que se disputará a finales de octubre en Marruecos por la reglamentación de la FIFA de tener mundiales anuales de la categoría en suelo marroquí hasta 2030.

Infortunadamente, el sorteo del Mundial dejó a Colombia emparejada con un grupo complicado en donde tendrá que medirse con España, Corea del Sur y Costa de Marfil. Además, las españolas y las surcoreanas ya han sido rivales complejas para las aspiraciones del combinado colombiano.

Colombia viene de jugar el Mundial Sub-17 en República Dominicana en el 2024, pero no fue el mejor torneo para Carlos Paniagua y para la selección que venía de ser subcampeona y debía revalidar lo hecho en 2022. Enfrentaron justamente a España, Corea del Sur y Estados Unidos y quedaron terceras de la zona con un punto.

Este martes 30 de septiembre, Carlos Paniagua confirmó a las convocadas para afrontar el microciclo previo al viaje a Marruecos a finales de octubre. Seguramente, las futbolistas de esta convocatoria serían parte de la Copa del Mundo.

CONVOCATORIA OFICIAL DE LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17

Carlos Paniagua convocó a 23 futbolistas que aspiran por ganarse la posición, no solo en la lista oficial para el Mundial, sino que esperar ser titulares en ese onceno de cara a los partidos contra Corea del Sur, España y Costa de Marfil. Dentro de las citadas, hay jugadoras de recorrido internacional como Ella Grace Martínez, London Samantha Crawford, al igual que la goleadora de Colombia en el Sudamericano, María Baldovino.

La Selección Colombia trabajará junto con las 23 jugadoras a partir del 1 al 10 de octubre. De esa lista saldrán dos futbolistas que tendrá que definir Carlos Paniagua para el viaje y traslado a Marruecos que se dará el 11, un día después del final del microciclo.

Bajo ese panorama, estas fueron las 23 convocadas para el microciclo previo del Mundial de Marruecos Sub-17:

Ana Clavijo – Millonarios Fc

Angélica María Castillo – Dskc Ecnl 08 (USA)

Camila Cortés – Independiente Santa Fe

Daniela Todd – Fort Lauderdale United (USA)

Ella Grace Martínez – Club Ascent (USA)

Isabella Amado – Millonarios Fc

Isabella Santa – Deportivo Cali

Isabella Tejada – Independiente Medellín

Izabela Cortés – Independiente Santa Fe

Juanita Parga– Escuela Sarmiento Angulo

Laura Cano – Acuarium

London Samantha Crawford – Gwinnett Soccer Academy (USA)

María Baldovino – Junior FC

María Ceballos – Acuarium

Maura Henao – Escuela Sarmiento Angulo

Melany Díaz – Independiente Santa Fe

Shaira Collazos – Millonarios FC

Sofía García – Real Santander

Sofía Ortíz – América de Cali

Sofía Prieto – Deportivo Cali

Karen Correa – Cortuluá

Vanessa Puerta – Susa FC Academy (USA)

Laura Acevedo – Atlas CP