Colombia sorprende contra Japón: nómina titular con variantes en Mundial Sub 17

Llegó la hora definitiva para la Selección Colombia Femenina Sub-17 en un Mundial de Marruecos que ha dado grandes sorpresas con la eliminación de Estados Unidos en manos de Países Bajos, y de España que perdió en la instancia desde el punto penal ante Francia.

Carlos Paniagua afronta la fase de octavos de final por primera vez, dado que, en los anteriores mundiales, nunca ha pasado por estas instancias y ha ido directamente a los cuartos de final. El entrenador antioqueño tiene la consigna de llegar a las finales, así como lo hizo en 2022 con una generación dorada que ahora está dando de qué hablar en el equipo de mayores.

Justamente, este es el futuro de la Selección Colombia. Ángelo Marsiglia utilizó estos partidos de Liga Femenina de Naciones para convocar a jugadoras de recambio dejando afuera nada más ni nada menos que a Catalina Usme que no estuvo. La nueva generación dio frutos con dos victorias.

Colombia Sub-17 quiere hacer lo mismo y adelante tienen un duro reto frente a Japón que es una de las grandes potencias de las categorías juveniles y en la rama femenina. Para este compromiso, Carlos Paniagua se decantó por la goleadora, London Crawford desde el comienzo.

NÓMINA TITULAR DE LA SELECCIÓN COLOMBIA

Para esta nueva salida en Marruecos, Colombia sorprende con dos novedades desde el arranque para buscar la victoria. En anteriores partidos le dio resultado, pero en este caso, dejó afuera a Camila Cortés que es una amenaza constante en la parte ofensiva.

En el arco estará Isabella Tejada como capitana. La zaga defensiva estará compuesta sin novedades con Shaira Collazos e Izabella Cortés como laterales y en la zona central estarán Laura Cano y Sofía García. En la medular es donde empiezan las variantes en el campo de juego.

Ana Sofía Clavijo que marcó gol en el Mundial e Isabella Santa harán parte del mediocampo. Más adelantada estará Daniela Todd, jugadora norteamericana que reemplazará a Maura Henao a diferencia del partido anterior frente a Corea del Sur en la fase de grupos.

Por su parte, en la delantera no estará Camila Cortés que ha sido importante a lo largo de las primeras instancias. En su lugar estará London Crawford que es la goleadora del combinado nacional, Ella Grace Martínez que también se ha reportado con una anotación y María Baldovino, máxima artillera de Colombia en el Sudamericano Sub-17.