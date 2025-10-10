Colombia tiene goleadora asegurada: la jugadora a seguir en Mundial Sub 17

Marruecos será el próximo destino de la Selección Colombia Femenina Sub-17 bajo las órdenes de Carlos Paniagua, un multi mundialista con las juveniles del seleccionado cafetero. De hecho, fue subcampeón en India en 2022.

Para esta nueva edición, la Selección Colombia selló su clasificación como cuarta de la fase final. Hubo peligro con su presencia en la Copa del Mundo, pero logró el boleto con una destacada actuación de María Baldovino, una de las grandes referencias en lo que será el Mundial.

En esta edición, Colombia no tendrá un escenario tan sencillo, pues deberá medirse con España, Corea del Sur y Costa de Marfil. Los juegos ante las españolas y surcoreanas darán de qué hablar con la necesidad de meterse en las fases finales y apostar a lo hecho en 2022 con el subcampeonato.

La Selección Colombia no ha definido sus convocadas para el Mundial de la categoría, pero ya Carlos Paniagua tiene claridad sobre sus dirigidas, dado que, en estos momentos se ultiman detalles con el último microciclo antes de viajar a Marruecos para afrontar este ciclo mundialista.

LAS JUGADORAS POR SEGUIR DE LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17 EN EL MUNDIAL

Entre las 23 jugadoras que convocó Carlos Paniagua para el microciclo, tendrán que salir dos futbolistas en definitiva para completar la lista de 21 cupos disponibles. En ese sentido, habrá que esperar que terminen las jornadas de entrenamiento previo al viaje a Marruecos.

Sin embargo, entre las jugadoras más destacadas aparecen María Baldovino, delantera del Junior de Barranquilla que anotó ocho goles en el Sudamericano de la categoría y que fue la segunda artillera del torneo. Seguramente, el continente dará de qué hablar con Baldovino y con Claudia Martínez, quien marcó diez tantos con Paraguay y fue la máxima goleadora.

Con María Baldovino, Colombia tiene asegurada a una goleadora para el Mundial con la necesidad de repetir la hazaña del 2022, pero esta vez con el título cafetero. Además de Baldovino, otra de las jugadoras importantes en este torneo será nada más ni nada menos que Ella Grace Martínez.

La delantera norteamericana, nacionalizada colombiana ya dio de qué hablar con su presencia en el último Mundial de la categoría con un gol que anotó frente a Corea del Sur. Ella Grace Martínez será una dupla estelar junto con María Baldovino.