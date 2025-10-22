Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 14:12
EN VIVO: Colombia vs Costa de Marfil por el Mundial Femenino sub 17
Se disputa la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino sub-17.
En la jornada de este miércoles se disputa el segundo partido de la fase de grupos del Mundial Femenino sub-17 y Colombia se mide con Costa de Marfil.
Siga COLOMBIA vs Costa de Marfil EN VIVO 22 de octubre: hora y canal para el Mundial femenino sub-17
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en RCN Televisión y la App del Canal RCN.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 14:00
Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00
🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Costa de Marfil | Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025
Fuente
Antena 2