Mundial Femenino de Fútbol
Actualizado:
Mié, 22/10/2025 - 14:12

EN VIVO: Colombia vs Costa de Marfil por el Mundial Femenino sub 17

Se disputa la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Femenino sub-17.

En la jornada de este miércoles se disputa el segundo partido de la fase de grupos del Mundial Femenino sub-17 y Colombia se mide con Costa de Marfil.

Siga COLOMBIA vs Costa de Marfil EN VIVO 22 de octubre: hora y canal para el Mundial femenino sub-17

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en RCN Televisión y la App del Canal RCN.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00

🔴EN VIVO🔴 Colombia vs. Costa de Marfil | Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2025
