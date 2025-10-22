En la jornada de este miércoles se disputa el segundo partido de la fase de grupos del Mundial Femenino sub-17 y Colombia se mide con Costa de Marfil.

Siga COLOMBIA vs Costa de Marfil EN VIVO 22 de octubre: hora y canal para el Mundial femenino sub-17

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en RCN Televisión y la App del Canal RCN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00