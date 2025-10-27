Colombia y el peor panorama en el Mundial Sub 17: habrá inédita historia

Llegó la hora para la Selección Colombia Femenina en el Mundial Sub-17 con la necesidad de poco a poco repetir la hazaña del subcampeonato hace tres años en la India. Pasó la fase de grupos como segundas después de un duro golpe ante España y de reponerse frente a Costa de Marfil y Corea del Sur.

Vea también: Programación de la fecha 18 de Liga Betplay 2025-II

Con la segunda posición de la fase de grupos, esto permitió que Colombia clasificara para el novedoso escenario de los octavos de final con la necesidad de pasar de instancias para intentar llegar a la final. Sin embargo, el seleccionado colombiano tendrá una dura prueba adelante en donde deberá medirse con Japón.

El rival de la Selección Colombia Femenina en los octavos de final iba a salir entre Japón y Paraguay, dependiendo de quién quedara primera en sus respectivos grupos. Japonesas y paraguayas cerraron la tercera fecha de la zona y todo terminó con el empate a un tanto.

Colombia podía verse de nueva cuenta con Paraguay, una selección a la que ya enfrentó en dos ocasiones en el Sudamericano Sub-17 del 2025 para sellar la clasificación a esta edición mundialista en Marruecos. En aquellas instancias se vieron en fase de grupos con un empate a un tanto, y, luego, en las fases finales con una derrota por la mínima diferencia.

JAPÓN, UN RIVAL DESCONOCIDO PARA CARLOS PANIAGUA Y COLOMBIA SUB-17

Verse las caras contra Paraguay podía ser ideal, dado que ya conoce a la selección sudamericana. Sin embargo, el panorama no era el mejor por el empate y la derrota en el Sudamericano Sub-17 a principio de año para clasificar. Japón y Paraguay igualaron y el rival de Colombia será el seleccionado japonés.

Le puede interesar: Dura advertencia a colombiano en los Wolves: "Necesita paciencia"

Bajo ese panorama, en las seis ediciones pasadas en las que la Selección Colombia selló clasificación para el Mundial de la categoría, nunca ha habido un enfrentamiento entre colombianas con Japón ni en la fase de grupos ni en ninguna fase posible.

No obstante, Carlos Paniagua viene de enfrentarse con una selección asiática y debe saber cómo enfrentar a un combinado de dicho continente. Seguramente es un seleccionado muy rápido con transiciones de defensa a ataque que le han permitido clasificar a las fases finales en este torneo.

Lea también: Fenerbahce vuelve a sentenciar a Jhon Durán: duro panorama en Turquía

A lo largo de la fase de grupos, Japón consiguió dos victorias y un empate afianzándose como una selección candidata para llegar a las fases finales. La selección asiática superó a Nueva Zelanda con goleada gracias a un 3-0, venció a Zambia 2-0 y luego empató a un tanto con Paraguay. Además, tiene a Noa Fukushima que marcó tres goles en la primera instancia.