¿Cuál es el himno oficial del Mundial Femenino 2023?

El Mundial Femenino de la FIFA es uno de los eventos deportivos más importantes, y en el 2023 será la décima edición del torneo. Con la cercanía del evento, se han anunciado varios detalles importantes, entre ellos el himno oficial para esta edición.

El himno elegido para esta ocasión es una canción titulada "We Are One" (Somos Uno), que ha sido compuesta por la artista australiana Samantha Jade, en colaboración con la banda australiana Sheppard y el músico ruso Ivan Gough.

La canción es un himno que celebra la unidad y la diversidad, en línea con los valores que promueve la cita orbital. En palabras de Jade, la canción es "un mensaje de esperanza y unidad, y de la fuerza que podemos encontrar en la diversidad de nuestros orígenes y culturas".

La elección ha sido muy bien recibida por el público y la comunidad futbolera en general, ya que la canción tiene un ritmo pegajoso y una letra muy emotiva, que conecta con la pasión y la emoción que se vive en el campo de juego durante un partido de fútbol femenino.

Cabe destacar que Australia y Nueva Zelanda serán los países organizadores del Mundial Femenino 2023 y como anfitriones del evento, han trabajado de manera colaborativa en la elección de la canción que representa el espíritu del torneo. Ambos países son conocidos por su amor por la música y la cultura, por lo que la elección de una canción como himno oficial es un reflejo de la riqueza cultural y artística que se espera encontrar en el evento.

En conclusión, "We Are One" es el himno oficial del mundial Femenino 2023 y representa la unidad, la diversidad y la fuerza que se vive en la cancha de juego durante un partido de fútbol femenino. Sin duda, esta canción se convertirá en un elemento clave para crear un ambiente diferente durante el torneo que iniciará el próximo 20 de julio.