Definidos los cruces de cuartos de final del Mundial Sub-20: fechas y horarios

Queda poco para que el Mundial Femenino Sub-20 que se celebra en Colombia entre Bogotá, Cali y Medellín entren en zona de definición para confirmar a la campeona. La actual ganadora sigue en la carrera, al igual que la subcampeona del 2022. Justamente, se enfrentarán en la siguiente instancia, y también habrá un duelo de las más veces ganadoras entre sí.

Entre el miércoles 11 y jueves 12 de septiembre, se disputaron los partidos de los octavos de final en los cuatro estadios disponibles como sede de la Copa del Mundo. Duelos intensos y partidazos durante estas dos jornadas que anteceden a los que se verán en esta instancia de cuartos.

Cali y Bogotá se tomaron el miércoles con el partido entre España vs Canadá en el Pascual Guerrero y Brasil vs Camerún en el Estadio El Campín a primera hora. Las españolas arrancaron cayendo por la mínima diferencia, pero no demoraron para empatar a los pocos minutos. Ya sobre el final del compromiso, Silvia Lloris anotó el segundo y definitivo tanto para clasificar a los cuartos de final.

Por su parte, Brasil, que también arrancó perdiendo ante Camerún, logró darle vuelta en la prórroga después de la igualdad a un tanto durante los 90 minutos. Ahí apareció Dudinha, estrella brasileña que remontó con doblete para configurar el 3-1 final.

Posteriormente, Estados Unidos y México, en un verdadero clásico de la CONCACAF brindaron un partidazo en Bogotá. Un 2-2 en los 90 reglamentarios con un primer tiempo igualado y de muchas opciones entre ambas naciones. No fue sino hasta la prórroga cuando las estadounidenses marcaron el tercero en un contragolpe.

En Cali, Colombia salió bien librada en un partido difícil ante Corea del Sur y en el que Luisa Agudelo volvió a ser figura en un cabezazo y un tiro libre directo que salvó. Linda Caicedo marcó el tanto que valió la clasificación. El jueves, Medellín y Bogotá fueron protagonistas.

En la capital de Antioquia, Corea del Norte dio el golpe a Austria con un certero 5-2. Las norcoreanas son grandes candidatas al título, pues han quedado dos veces campeonas de este Mundial. A segundo turno, Países Bajos le remontó a Francia 1-2 para sellar la clasificación.

Mientras tanto, en el Metropolitano de Techo, Alemania no tuvo piedad con Argentina superándolas 5-1, y Japón, en un juego reñido venció a Nigeria 2-1 para quedarse con el último cupo.

PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL, FECHA Y HORARIOS

Domingo 15 de septiembre

Brasil vs Corea del Norte – 14:30 P.M. | Estadio Atanasio Girardot

Países Bajos vs Colombia – 16:30 P.M. | Estadio Pascual Guerrero

Japón vs España – 18:00 P.M. | Estadio Atanasio Girardot

Estados Unidos vs Alemania – 20:00 P.M. | Estadio Pascual Guerrero