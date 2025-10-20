DT de Colombia Sub 17 se sinceró tras goleada de España: “Pudo ser mayor”

La Selección Colombia viajó a Marruecos con la necesidad de emular lo hecho hace tres años cuando lograron ser subcampeonas enfrentando a España en aquella final que terminó con descontento por la mínima diferencia. En ese certamen, tuvieron que medirse en dos ocasiones con la ‘Roja’ y perdieron en ambas oportunidades.

España y Colombia se han convertido en un duelo habitual en todos los Mundiales de las categorías juveniles en el fútbol femenino. En esta ocasión, se volvieron a ver las caras en la Copa del Mundo Sub-17 en Marruecos. Un partido que vio a solo un equipo en cancha con la victoria de las españolas con mucha facilidad.

De principio a fin, España se adueñó de la pelota y de las oportunidades. Abrió el marcador rápidamente y dieron tres golpes más para un 4-0 certero que pudo ser aún más abultado. Por esta razón, Carlos Paniagua, entrenador de la Sub-17 le puso la cara a la dura caída que pone en jaque la clasificación ‘Tricolor’.

“PUDO SER MAYOR”; CARLOS PANIAGUA SOBRE LA DIFERENCIA ANTE ESPAÑA

El arranque no demuestra nada bueno para la Selección Colombia que tendrá que recomponer la mala diferencia de gol y firmar una victoria para poder acercarse a la clasificación para los octavos de final, teniendo en cuenta que clasifican dos selecciones de cada grupo y cuatro mejores terceras.

A Colombia le quedan dos finales contra Costa de Marfil y Corea del Sur, un duelo que, así como el de España, se ha repetido en varias oportunidades. Carlos Paniagua afirmó que el equipo nunca pudo estar a la altura de las españolas durante los 90 minutos, “ha sido el proceso más difícil. Jugamos contra un rival que nos sometió todo el partido con el balón, todo el partido corrimos detrás del balón, intentamos cambiar la estructura de un 4-4-2 a un 4-5-1 e igual, España es un equipo muy bien conceptualizado”.

Aseveró que la diferencia goleadora pudo ser mucho más alta, “felicito al rival. Nosotros, pues a recuperar el equipo en lo mental. El grupo salió muy golpeado, como lo estoy yo. Estamos con una tristeza enorme por un resultado muy abultado y, creo, que pudo ser mayor. Nos quedan dos partidos”.

LO QUE VIENE PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL MUNDIAL SUB-17

El próximo reto de la Selección Colombia será ante Costa de Marfil, un rival que no conoce, pero que ya sabe lo que es medirse con oponentes de África en donde el físico es lo que más prima en los duelos frente a este tipo de selecciones. Carlos Paniagua referenció que, “tenemos que recuperar al grupo e ir a buscar esos dos juegos para poder avanzar a la segunda fase del torneo. Entré al camerino y ellas estaban muy golpeadas, destrozadas. Nos tocó debutar contra uno de los mejores equipos. Vamos a quedar con lo que tenemos y podemos ganarle a Costa de Marfil y a Corea del Sur”.

Posteriormente, analizó a la selección africana que será el próximo reto de Colombia, “Costa de Marfil es como todos los equipos africanos muy fuerte. No tienen la técnica de una España, pero tienen el sacrificio y las ganas para enfrentar este partido”.