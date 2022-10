El millonario premio que recibirá cada jugadora de la Sub 17 si ganan el mundial

La Selección Colombia Femenina Sub 17 está cerca de alcanzar el título en el mundial de esta categoría, por lo que muchas personas se preguntan por el premio económico que recibirá cada una de las jugadoras si vencen a España el próximo domingo.

Al respecto, en la mañana de este viernes ,la Ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, dio una entrevista en RCN Radio y explicó lo que le dará el Gobierno a cada futbolista tras su participación en la cita orbital.

"Tienen un incentivo que esta por ley, pero eso depende y varía si ganan o no", inició diciendo la Ministra.

Por otro lado, fue concreta al decir que la "medalla de bronce le dará 8 millones, plata 18 millones y oro 24 millones; esa cifra es por jugadora y por el cuerpo técnico".

"Desde el ministerio hay premios pero no está la opción de darles vivienda por la línea que tenemos. A su vez tienen un incentivo mensual por cada una de ellas: sub 17, sub 20 y mayores", agregó la Ministra, haciendo alusión a las recientes declaraciones del 'Pibe' Valderrama donde pedía que la Federación le diera a cada jugadora una casa.

Asimismo, Urrutia confirmó que están "haciendo un convenio con algunas universidades para que sean más flexibles y las jugadoras puedan hacer sus estudios por internet, porque es difícil que sea presencial".

En conclusión a todo esto, se sabe entonces que al menos cada jugadora ya tiene asegurado 18 millones por parte del Gobierno, y esa cifra podría aumentar si ganan la copa mundial.